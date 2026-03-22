Tàu ngầm hạt nhân Anh mang tên lửa Tomahawk áp sát Trung Đông

22-03-2026 - 20:54 PM | Tài chính quốc tế

Tàu ngầm hạt nhân HMS Anson trang bị tên lửa hành trình Tomahawk nổi tiếng với khả năng tấn công tầm xa đã tiến vào biển Ả Rập, áp sát Trung Đông.

Tờ Daily Mail hôm 21-3 đưa tin Hải quân Hoàng gia Anh chính thức triển khai tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân HMS Anson đến khu vực chiến lược trên biển Ả Rập.

Tàu ngầm hạt nhân HMS Anson mang tên theo tên lửa hành trình Tomahawk đã áp sát Trung Đông. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Động thái này diễn ra ngay sau khi chính phủ Anh cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự ở Trung Đông cho chiến dịch không kích nhằm vào Iran.

Nhiều nguồn tin tiết lộ với Daily Mail rằng tàu ngầm hạt nhân HMS Anson rời cảng Perth - Úc từ đầu tháng 3, sau đó vượt hành trình hơn 8.800 km đến biển Ả Rập.

HMS Anson là một trong những tàu ngầm tấn công hiện đại nhất thế giới, sở hữu kho vũ khí đáng gờm; với tên lửa hành trình Tomahawk Block IV có thể tấn công chính xác những mục tiêu cách nó hàng ngàn km, ngư lôi Spearfish tiêu diệt tàu ngầm và tàu mặt nước.

Truyền thông Anh cho biết tàu ngầm hạt nhân HMS Anson sẽ nổi lên mặt nước theo lịch định kì để giữ liên lạc với tổng hành dinh tác chiến đóng tại thị trấn Northwood - Anh. 

Thủ tướng Anh sẽ trực tiếp phê duyệt hoặc truyền đạt mọi lệnh khai hỏa tên lửa đối với tàu ngầm HMS Anson.

Dù Bộ Quốc phòng Anh chưa đưa ra bình luận chính thức nhưng giới quân sự nhận định đây là bước chuẩn bị kỹ lưỡng của London nhằm hỗ trợ đồng minh Mỹ cũng như bảo vệ lợi ích chiến lược tại vùng Vịnh giữa bối cảnh xung đột với Tehran diễn biến hết sức phức tạp.

