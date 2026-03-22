Nga đang bí mật chế tạo loại máy bay khổng lồ Il-96 cho ai?

Theo các tài liệu do Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) công bố, việc sản xuất loại máy bay thân rộng duy nhất của Nga đã được nối lại sau vài năm gián đoạn.

Tuy nhiên, cần lưu ý tại Nga, loại phi cơ này không được sử dụng cho vận tải hành khách đại chúng, mà chỉ dành cho các chuyến bay chuyên dụng.

Mặc dù đáng tin cậy, nhưng chiếc máy bay không phù hợp cho hàng không dân dụng, bởi 4 động cơ mạnh mẽ, phi hành đoàn 3 người và nhiều hệ thống dự phòng khiến giá vé trở nên quá cao đối với hành khách thông thường.

Dưới thời Liên Xô, vấn đề này được giải quyết bằng trợ cấp của chính phủ, nhưng trong nền kinh tế thị trường, các hãng hàng không đơn giản là chưa đủ khả năng duy trì những máy bay như vậy. Chỉ có một trong số đó - phi đội bay đặc biệt "Rossiya", trở thành khách hàng thường xuyên của Il-96.

Hiện tại, Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng Il-96-300 trong các chuyến thăm nước ngoài. Các quan chức cấp cao khác cũng sử dụng loại máy bay này. Chi phí cao trên mỗi giờ bay trong trường hợp này được biện minh bởi nhu cầu về độ tin cậy đặc biệt.

Il-96 được chế tạo hoàn toàn từ các linh kiện nội địa, bao gồm cả động cơ PS-90A. Đây chính là lý do dẫn tới nhận định dường như máy bay mới được chế tạo tại Voronezh, cũng sẽ giao cho phi đội đặc biệt "Rossiya". Tuy nhiên, câu chuyện này lại có một bước ngoặt.

Máy bay Il-96-400M sẽ được dùng cho hàng không dân dụng, hay vẫn dành riêng cho các quan chức Nga?

Các cuộc thử nghiệm bay của phiên bản Il-96-400M thế hệ mới đã bắt đầu vào cuối năm 2023, nó có phần thân được kéo dài thêm 9m, động cơ PS-90A1 mạnh mẽ hơn và có thể chở tới 370 hành khách.

Ngoài ra, chiếc phi cơ được tích hợp hệ thống dẫn đường hiện đại và phi hành đoàn giảm xuống còn 2 người.

Nhờ hệ thống dự phòng và thiết kế khí động học độc đáo, máy bay này đáng tin cậy và an toàn như phiên bản tiền nhiệm. Có lẽ Il-96-400M sẽ không được sản xuất hàng loạt vì vẫn dùng 4 động cơ, khiến nó khá tốn nhiên liệu.

Tuy nhiên, có khả năng máy bay được chế tạo không phải cho các chuyến thăm ngoại giao, mà để dành những trường hợp cực kỳ khẩn cấp.

Không có gì bí mật khi cả Nga và Hoa Kỳ đều có những "hầm trú ẩn bay" đề phòng trường hợp xảy ra xung đột lớn.

Nga đã phát triển một máy bay chỉ huy dựa trên khung thân Il-86, cho phép duy trì chỉ huy trên không trong thời gian dài và ra lệnh ngay cả khi cơ sở hạ tầng mặt đất bị phá hủy bởi cuộc tấn công hạt nhân.

Một phiên bản đặc biệt Il-96-300PU, đã được phát triển cho giới lãnh đạo, đặc biệt là tổng thống. Máy bay này cũng mang theo một lượng lớn thiết bị chuyên dụng.

Phiên bản kéo dài Il-96-400M dự kiến ​​sẽ thay thế nó. Kích thước lớn hơn cho phép chứa các hệ thống tác chiến điện tử và thông tin liên lạc hiện đại, tăng cường đáng kể tính an ninh.

Và xét theo thực tế là việc sản xuất phiên bản cải tiến này được giữ bí mật tuyệt đối, không có thông tin gì về nó kể từ năm 2023 , thì nhận định trên rất có thể là sự thật.

Hiện vẫn chưa rõ phiên bản Il-96 cụ thể nào đang được hoàn thiện tại nhà máy. Nhưng khả năng cao đó là Il-96-400M, tuy nhiên vẫn còn một chi tiết thú vị khác.

Thực tế việc sản xuất máy bay cỡ lớn và nặng ở Voronezh từ lâu đã bị cản trở bởi đường băng không đủ dài. Ngay cả Il-96-300 cũng chỉ có thể hạ cánh khi có gió ngược. Tuy nhiên, việc sản xuất hàng loạt đòi hỏi nhiều chuyến bay thử nghiệm.

Điều đáng chú ý là việc mở rộng đường băng từ lâu đã bị cản trở bởi thủ tục hành chính rườm rà, do cần phải xin giấy phép phá dỡ một số tòa nhà. Nhưng mới đây đã có thông báo rằng vấn đề đã được giải quyết và đường băng sẽ sớm mở rộng.

Hơn nữa, vào cuối năm ngoái, Nhà máy Voronezh đã công bố kế hoạch nhanh chóng tuyển dụng tới 2.000 công nhân liên quan đến việc mở rộng chương trình sản xuất.

Do vậy, tất cả những điều này đều cho thấy hy vọng việc sản xuất máy bay thân rộng đường dài sẽ sớm được đẩy mạnh, nghĩa là khả năng cao sẽ có sự điều chỉnh phù hợp cho các chuyến bay theo lịch trình.