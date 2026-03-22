Qatar: Trực thăng quân sự rơi xuống biển, nhiều người thiệt mạng

22-03-2026 - 19:37 PM | Tài chính quốc tế

Ít nhất sáu người đã thiệt mạng khi một chiếc trực thăng quân sự của Qatar gặp tai nạn trên biển.

Theo Bộ Quốc phòng Qatar, chiếc trực thăng nói trên gặp tai nạn sáng 22/3 ở vùng biển thuộc lãnh hải nước này.

Trên trực thăng có bảy người, nhưng ít nhất sáu người đã thiệt mạng. Các hoạt động tìm kiếm người mất tích cuối cùng đang được tiến hành.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do “sự cố kỹ thuật”, và không có dấu hiệu nào cho thấy vụ việc là do hành động thù địch.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Qatar đã phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công trả đũa bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran kể từ khi Mỹ và Israel cùng phối hợp tấn công Iran vào ngày 28/2. Trong đó, khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar, một trong những trung tâm sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới, đã bị tấn công nhiều lần.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

FT: Mỹ và Israel không cùng chung một cuộc chiến ở Iran

Tàu chở dầu nghi của Nga mang khoảng 1,5 triệu thùng dầu đang di chuyển bất ngờ bị vây bắt giữa biển Địa Trung Hải

Tàu chở hàng phát nổ do vật thể lạ ngoài khơi UAE

19:12 , 22/03/2026
Tỷ phú Warren Buffett cảnh báo người trẻ trong thời đại mới: 2 kiểu HÀO PHÓNG khiến cuộc đời mãi tầm thường, có tài cũng khó giàu, có tiền cũng khó giữ

18:40 , 22/03/2026
Khu vườn trên Sao Hỏa: Triển vọng về hệ thống canh tác khép kín

18:23 , 22/03/2026
Kho báu chiến lược mới giúp Trung Quốc giành lợi thế trong đối đầu công nghệ với Mỹ

17:51 , 22/03/2026

