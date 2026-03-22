Qatar: Trực thăng quân sự rơi xuống biển, nhiều người thiệt mạng

Theo Bộ Quốc phòng Qatar, chiếc trực thăng nói trên gặp tai nạn sáng 22/3 ở vùng biển thuộc lãnh hải nước này.

Trên trực thăng có bảy người, nhưng ít nhất sáu người đã thiệt mạng. Các hoạt động tìm kiếm người mất tích cuối cùng đang được tiến hành.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do “sự cố kỹ thuật”, và không có dấu hiệu nào cho thấy vụ việc là do hành động thù địch.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Qatar đã phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công trả đũa bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran kể từ khi Mỹ và Israel cùng phối hợp tấn công Iran vào ngày 28/2. Trong đó, khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar, một trong những trung tâm sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới, đã bị tấn công nhiều lần.