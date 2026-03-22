Tàu chở hàng phát nổ do vật thể lạ ngoài khơi UAE

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết hôm 22/3 rằng họ đã nhận được báo cáo về sự cố tàu chở hàng phát nổ cách Sharjah (UAE) 15 hải lý (28 km) về phía Bắc. Trong đó, một tàu chở hàng rời đã báo cáo về vụ nổ do một vật thể lạ không xác định gây ra ở gần tàu".

"Tất cả thủy thủ đoàn đều được báo cáo là an toàn" - Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh thông tin thêm. Theo đó, không có thương vong nào trong vụ nổ tàu chở hàng được báo cáo.

Vào tối 21/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ phá hủy các nhà máy điện của Iran nếu eo biển Hormuz quan trọng ở Vịnh Ba Tư không được mở lại trong vòng 48 giờ. Cụ thể, theo tối hậu thư cho Iran của Tổng thống Trump, nếu Tehran trong 48 giờ không mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, nước Cộng hòa Hội giáo sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công của Mỹ - có thể phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của nước này.

Các tàu chở hàng di chuyển trên Vịnh Ba Tư hướng về eo biển Hormuz thuộc UAE, ngày 19/3/2026

"Nếu Iran không mở hoàn toàn, không cần đe dọa, eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm này, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của họ, bắt đầu trước với nhà máy điện lớn nhất!" - Tổng thống Trump tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội Truth Social.

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến đường thủy quan trọng chịu trách nhiệm vận chuyển 20% lượng dầu mỏ xuất khẩu của thế giới - kể từ khi Tổng thống Trump phát động chiến dịch tấn công chung Mỹ - Israel nhằm vào nước này trong ngày 28/2.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt. Trong đó, giá dầu Brent vẫn ở mức trên 100 USD/thùng vào ngày 20/3 - tăng từ khoảng 70 USD/thùng vào 1 tháng trước đó. Tehran đã tuyên bố sẽ sử dụng giá dầu tăng vọt như một điểm gây áp lực chiến lược đối với Mỹ và Israel.

Iran hôm 22/3 đã đáp trả tối hậu thư của Tổng thống Trump, nói rằng bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy sẽ vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ.