FDA thu hồi gần 90.000 chai ibuprofen dành cho trẻ em trên khắp nước Mỹ

22-03-2026 - 17:25 PM | Tài chính quốc tế

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 20/3 thông báo thu hồi trên toàn quốc gần 90.000 chai thuốc ibuprofen dạng lỏng dành cho trẻ em.

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Theo FDA, khoảng 89.592 chai thuốc mang nhãn hiệu Children's Ibuprofen Oral Suspension hàm lượng 100 mg đã bị thu hồi. Sản phẩm do công ty Strides Pharma (Ấn Độ) sản xuất cho Taro Pharmaceuticals USA và được phân phối rộng rãi tại Mỹ. Thuốc được đóng chai dung tích 4 ounce (khoảng 118 ml), với hàm lượng 100 mg/5 ml, thường được sử dụng để giảm đau và hạ sốt cho trẻ em. Các lô sản phẩm bị ảnh hưởng mang số 7261973A và 7261974A, với hạn sử dụng đến ngày 31/1/2027.

Quyết định thu hồi được đưa ra sau khi nhà sản xuất nhận được phản ánh về sự xuất hiện của các hạt màu đen và một khối chất dạng gel bên trong thuốc. Đây được xác định là dấu hiệu của tạp chất lạ, có thể ảnh hưởng đến chất lượng và độ an toàn của sản phẩm.

Ban đầu, việc thu hồi được triển khai từ đầu tháng, song mới đây FDA đã nâng mức cảnh báo lên loại II - cấp độ khẩn cấp cao thứ hai trong hệ thống phân loại của cơ quan này. Theo FDA, phân loại này áp dụng đối với các sản phẩm có thể gây ra các tác động bất lợi tạm thời hoặc có thể hồi phục về mặt y khoa, trong khi khả năng gây hậu quả nghiêm trọng được đánh giá là thấp.

(Ảnh: iStock)

FDA cho biết các đợt thu hồi loại II thường được thực hiện chủ yếu ở cấp độ bán lẻ, tức là sản phẩm sẽ được rút khỏi các kệ hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, cơ quan chức năng có thể đưa ra các biện pháp bổ sung nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Dù nguy cơ nghiêm trọng được đánh giá không cao, giới chuyên gia y tế vẫn khuyến cáo phụ huynh và người chăm sóc trẻ cần thận trọng, không sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi. Những trường hợp trẻ đã sử dụng thuốc và có dấu hiệu bất thường cần sớm tham khảo ý kiến của các cơ sở y tế.

Ibuprofen là một trong những loại thuốc giảm đau, hạ sốt phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong điều trị các triệu chứng thông thường ở trẻ em. Do đó, vụ việc thu hồi lần này thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt trong bối cảnh các tiêu chuẩn an toàn dược phẩm ngày càng được siết chặt tại Mỹ.

FDA khẳng định sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ và cập nhật thông tin liên quan nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Theo An Khê

VTV

