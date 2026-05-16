"Bảo tướng vận thái" - Bộ bát đĩa sứ giá 76 triệu đồng đặc biệt dùng trong quốc yến thiết đãi ông Trump

Tối 14/5, ông Tập Cận Bình tổ chức quốc yến chiêu đãi Tổng thống Donald Trump tại Bắc Kinh.

Ngoài thực đơn giới thiệu những món ăn nổi tiếng Trung Quốc như vịt quay Bắc Kinh, bánh bao nhân thịt heo áp chảo, bộ bát đĩa mà Trung Quốc sử dụng tại quốc yến cũng gây chú ý.

Bộ đồ ăn Bảo tướng vận thái dành riêng cho Sảnh Vàng trong Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh - Ảnh: Tkww

Được biết, bộ bát đĩa này có tên "Bảo tướng vận thái" thuộc thương hiệu Long Châu Các. Đây là thương hiệu do giáo sư Hoàng Xuân Mậu của Học viện Mỹ thuật Trung ương hợp tác với Tập đoàn Văn hóa Du lịch Gốm sứ nhằm phục hưng thương hiệu Long Châu Các. Giá trị một bộ được cho là hơn 2.900 USD (hơn 76 triệu đồng).

Vào thời nhà Minh, triều đình đã cho xây dựng lò gốm chuyên sản xuất phục vụ hoàng gia tại Châu Sơn, Cảnh Đức Trấn, nơi được mệnh danh là "thủ phủ gốm sứ thế giới". Long Châu Các là trái tim của lò gốm hoàng gia, quy tụ những nghệ nhân kiệt xuất và kỹ thuật chế tác sứ đỉnh cao nhất.

Bộ đồ ăn Bảo tướng vận thái gồm 41 món, giá hơn 76 triệu đồng

"Bảo tướng vận thái" là bộ sứ chuyên dùng cho quốc yến được giới thiệu năm 2023, dành riêng cho Sảnh Vàng trong Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh.

Bảo tướng là hoa văn kết hợp vẻ đẹp của hoa sen, mẫu đơn và hoa cúc trong nghệ thuật truyền thống Trung Quốc. Nó biểu tượng cho sự thánh thiện và cao quý, phù hợp với không gian mang tính quyền lực chính trị. Việc kết hợp thêm sắc xanh và hồng trên hoa văn giúp dòng sản phẩm này hòa quyện với không gian kiến trúc của Sảnh Vàng.

"Lý tưởng của tôi là tái hiện lại tất cả tác phẩm gốm sứ kinh điển của Cảnh Đức Trấn qua các thời kỳ. Tôi muốn đưa những tinh túy của cả dòng gốm quan dụng và dòng gốm dân gian trở thành những tác phẩm vừa đại diện cho truyền thống, vừa mang hơi thở của thời đại này", ông Hoàng, chuyên gia về thiết kế gốm sứ dành cho quốc yến, bày tỏ.

Tại buổi quốc yến, Trung Quốc chọn thực đơn kết hợp giữa món Trung Quốc và quốc tế: tôm hùm trong súp cà chua, rau theo mùa hầm, cá hồi nấu chậm với sốt mù tạt, bánh bao thịt heo áp chảo và món được mô tả là “bánh ngọt hình vỏ ốc”. Tráng miệng gồm tiramisu, trái cây và kem.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã sử dụng sức mạnh biểu tượng của ẩm thực trong các sự kiện chính thức mang tính dấu mốc cũng như khi đón tiếp các vị khách quốc tế cấp cao.

Khu vực ngồi của Tổng thống Trump tại quốc yến - Ảnh: Reuters

Một trường phái ẩm thực nổi tiếng mà Trung Quốc hay áp dụng là: ẩm thực Hoài Dương. Đây là vùng quanh Thượng Hải, nổi tiếng với các món ăn mang hương vị thanh nhẹ, tinh tế, kỹ thuật dao điêu luyện và nguyên liệu theo mùa.

“Một trong những điểm mạnh then chốt của ẩm thực Hoài Dương là tính phổ quát rộng rãi. Hương vị của nó được đa số mọi người chấp nhận và dễ tiếp cận, bao gồm cả khách quốc tế”, ông Shi Qiang, bếp trưởng điều hành của nhà hàng ẩm thực Hoài Dương cao cấp Gui Hua Lou tại Thượng Hải, cho biết.

Trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2017 của ông Trump, Tổng thống Mỹ từng được phục vụ các món kiểu Hoài Dương như rau om nước dùng và bò hầm cà chua, cách nấu theo sở thích ăn bò chín kỹ của ông.

