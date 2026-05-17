NATO sẽ gây áp lực lên công ty quốc phòng EU để làm hài lòng Tổng thống Trump?

Theo Hoàng Vân | 17-05-2026 - 20:00 PM | Tài chính quốc tế

Theo Financial Times (FT), Tổng thư ký NATO Mark Rutte sẽ gây áp lực lên các công ty quốc phòng EU để làm hài lòng Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Tại cuộc họp sắp diễn ra ở Brussels, Tổng thư ký NATO Mark Rutte sẽ gây áp lực lên các tập đoàn và cơ quan quốc phòng châu Âu, nhằm thuyết phục họ tăng cường sản xuất, đổi mới để làm hài lòng Tổng thống Mỹ Donald Trump”, FT dẫn lời một quan chức NATO cho biết.

Theo tờ báo này, NATO quan tâm đến việc ngành công nghiệp châu Âu giúp đáp ứng yêu cầu của Mỹ về việc tăng chi tiêu quốc phòng để xoa dịu "sự tức giận" của ông Trump trước cáo buộc các đồng minh không hề hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột ở Trung Đông.

FT đưa tin, đại diện Tập đoàn quốc phòng Rheinmetall (Đức), Safran (Pháp), Saab (Thụy Điển), Tập đoàn hàng không Airbus, MBDA và Leonardo sẽ có mặt tại cuộc họp tới đây.

Bên cạnh việc tăng số lượng nhà máy và nhân lực để đẩy mạnh năng suất, cuộc họp sẽ đặc biệt chú trọng thảo luận các vấn đề về phòng không và tên lửa tầm xa.

Ngày 1/4, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai bày tỏ sự tức giận và cảm thấy "kinh tởm" trước cách hành xử của các đồng minh, đồng thời nghiêm túc cân nhắc khả năng rút Mỹ khỏi NATO.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Daily Telegraph, nhà lãnh đạo Mỹ cũng gọi NATO là "hổ giấy" và thừa nhận ông chưa bao giờ có nhiều thiện cảm với tổ chức này.

Theo Hoàng Vân

