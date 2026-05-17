Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ đô của Nga hứng chịu cuộc tấn công lớn nhất trong một năm qua

Theo Minh Hạnh | 17-05-2026 - 18:31 PM | Tài chính quốc tế

Thương vong đã được ghi nhận trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine vào các khu vực của Nga, bao gồm cả Mátxcơva.

Hãng tin Reuters ngày 17/5 dẫn lời chính quyền địa phương cho biết, thương vong được ghi nhận ở vùng thủ đô Mátxcơva và tỉnh Belgorod.

Thống đốc vùng Mátxcơva - Andrei Vorobyov - cho biết, một số tòa nhà và cơ sở hạ tầng đã bị hư hại trong vụ tấn công. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát.

Thủ đô của Nga hứng chịu cuộc tấn công lớn nhất trong một năm qua- Ảnh 1.

Thủ đô của Nga hứng chịu cuộc tấn công lớn nhất trong một năm qua- Ảnh 2.

Thủ đô của Nga hứng chịu cuộc tấn công lớn nhất trong một năm qua- Ảnh 3.

Nhiều công trình bị hư hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đêm 16 rạng sáng 17/5. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, hãng thông tấn Tass dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 556 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên khắp nước này trong đêm 16 rạng sáng 17/5.

Trong đó, hệ thống phòng không đã phá huỷ 120 máy bay không người lái hướng về phía Mátxcơva trong 24 giờ qua, Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin cho biết.

Đây là cuộc tấn công lớn nhất vào thủ đô của Nga trong hơn một năm qua.

Sân bay lớn nhất nước Nga - Sheremetyevo ở Mátxcơva - cho biết mảnh vỡ máy bay không người lái đã rơi xuống sân bay, nhưng không gây ra bất kỳ thiệt hại nào.

Quân đội Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Từ Khóa:
nga, Ukraine

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện vô số vật thể tròn, to bằng củ khoai tây nằm la liệt gần 2 triệu km² dưới đáy biển, đủ dùng trong hàng trăm năm, Mỹ lập tức tìm đến

Phát hiện vô số vật thể tròn, to bằng củ khoai tây nằm la liệt gần 2 triệu km² dưới đáy biển, đủ dùng trong hàng trăm năm, Mỹ lập tức tìm đến Nổi bật

Chính phủ một nước EU sụp đổ

Chính phủ một nước EU sụp đổ Nổi bật

Phái đoàn ông Trump "bỏ hết quà tặng” của Trung Quốc khi rời đi là phí phạm hay khôn ngoan? – Chuyện không đơn giản thế

Phái đoàn ông Trump "bỏ hết quà tặng” của Trung Quốc khi rời đi là phí phạm hay khôn ngoan? – Chuyện không đơn giản thế

18:00 , 17/05/2026
Quan chức Nga tiết lộ thực trạng quan hệ song phương với Mỹ

Quan chức Nga tiết lộ thực trạng quan hệ song phương với Mỹ

17:30 , 17/05/2026
Trước khi nổi tiếng MXH, con trai Elon Musk từng “đại náo” cả Phòng Bầu dục: Loạt biểu cảm dễ thương của rich kid “đi lùi mới về đích”

Trước khi nổi tiếng MXH, con trai Elon Musk từng “đại náo” cả Phòng Bầu dục: Loạt biểu cảm dễ thương của rich kid “đi lùi mới về đích”

17:02 , 17/05/2026
Sự trở lại ngoạn mục của Tướng Lapin sau khi bị cách chức

Sự trở lại ngoạn mục của Tướng Lapin sau khi bị cách chức

17:00 , 17/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên