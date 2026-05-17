Sự trở lại ngoạn mục của Tướng Lapin sau khi bị cách chức

Theo Sao Đỏ | 17-05-2026 - 17:00 PM | Tài chính quốc tế

Hạ viện Nga đang chuẩn bị cho một sự thay đổi trong Ủy ban Quốc phòng, khi Cựu tư lệnh quân khu Alexander Lapin được xem xét cho chức chủ tịch.

Theo thông tin từ báo Kommersant, dẫn nguồn từ Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) và đảng Nước Nga Thống nhất - Thượng tướng Alexander Lapin, cựu Tư lệnh các Quân khu Trung tâm và Leningrad, có thể sẽ đứng đầu Ủy ban Quốc phòng trong nhiệm kỳ mới. Chức vụ này hiện do Đại tướng Andrei Kartapolov nắm giữ và ông nhiều khả năng sẽ không tái tranh cử.

Được biết ông Alexander Lapin sẽ tranh cử vào Duma Quốc gia với tư cách ứng cử viên của đảng Nước Nga Thống nhất tại Tatarstan. Hiện ông đang giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty đầu tư Svyazinvestneftekhim.

Sau khi xuất ngũ vào tháng 9/2025 do bị cách chức, các phương tiện truyền thông đã đưa tin về công việc cố vấn của Tướng Lapin cho người đứng đầu nước cộng hòa Tatarstan - ông Rustam Minnikhanov.

Trước đó, ông Lapin đã lãnh đạo nhóm tác chiến "Trung tâm" trong khuôn khổ Chiến dịch quân sự đặc biệt. Năm 2022, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga, nhưng kể từ đó uy tín đã giảm mạnh do không đạt được bước tiến trên chiến trường và phải chịu trách nhiệm cho việc quân Ukraine tấn công vùng Kursk.

"Trong Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia, chuỗi mệnh lệnh quân sự luôn đóng vai trò quan trọng. Do đó, người đứng đầu mới nhiều khả năng sẽ truyền đạt lập trường chính thức từ Bộ Quốc phòng", nhà khoa học chính trị Pavel Sklyanchuk nhấn mạnh.

Các chuyên gia cho rằng sự thay đổi có thể xảy ra là do ủy ban cần có lập trường thận trọng hơn trước công chúng. Nhà khoa học chính trị Konstantin Kalachev cho biết, Chủ tịch hiện tại - Tướng Kartapolov đã nhiều lần bị chỉ trích vì những phát ngôn gây tranh cãi của mình.

Ông Kalachev tin rằng lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng nên hành động "đồng nhất" với lập trường của Bộ Quốc phòng Nga. Các nguồn tin của tờ Kommersant cũng lưu ý rằng quyết định cuối cùng về việc bổ nhiệm ông Lapin vẫn chưa được đưa ra.

Theo Kommersant

Theo Sao Đỏ

