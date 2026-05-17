Bí ẩn UFO và cuộc đấu trí căng thẳng liên quan tới Quốc hội Mỹ

Quốc hội Mỹ gần đây đã yêu cầu Bộ Chiến tranh cung cấp 46 video về UFO, trong đó 8 đoạn đã bị rò rỉ tới một nhà báo điều tra.

Cuộc chiến công khai thông tin UFO đang nóng lên tại Mỹ khi nhiều cơ quan tình báo bị cáo buộc che giấu bằng chứng, trong khi Quốc hội Mỹ yêu cầu công bố 46 video quân sự mật.

8 đoạn video trong số này đã xuất hiện trong phim tài liệu “Sleeping Dog” của nhà báo điều tra Jeremy Corbell, hé lộ những cảnh quay chưa từng thấy về các vật thể bay không xác định.

Ông Jeremy Corbell cho biết có một “nút thắt” tại Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, nơi các đoạn phim về UFO bị chặn, không cho các quan chức tiếp cận. Ông khẳng định một số thành viên Quốc hội hiện “quyết tâm” buộc phải công bố bằng mọi giá, thậm chí sẵn sàng leo thang nếu các cơ quan tiếp tục giữ kín hồ sơ.

Theo ông Corbell, các đoạn phim gồm hình ảnh vệ tinh màu và video toàn cảnh về những vật thể bay kỳ lạ.

Một số cảnh quay nổi bật, gồm:

Clip mang tên “Anamorphis UAP” cho thấy một vật thể biến dạng như khối chất lỏng, di chuyển trên bầu trời và bị radar quân sự theo dõi.

Một video khác ghi lại 4 vật thể hình khúc gỗ lao nhanh trong đêm mà không có dấu hiệu động lực học.

Đoạn phim “Formation UAP” cho thấy 3 vật thể phát sáng bay theo đội hình tam giác, di chuyển chéo nhau một cách phối hợp, không có tín hiệu nhiệt hay hệ thống đẩy.

Đoạn “ Formation UAP” được Corbell công bố ngày 30/1 và nhanh chóng trở thành một trong những video UAP được bàn luận nhiều nhất trên mạng.

Ngày 8/5, chính quyền ông Trump công bố hàng trăm hồ sơ, video và hình ảnh chưa từng thấy về UFO. Tuy nhiên, người tố giác David Grusch cảnh báo rằng vẫn có những lực cản từ bên trong cộng đồng tình báo, đặc biệt là DIA và CIA, ngăn cản nhóm được Tổng thống bổ nhiệm tiếp cận hồ sơ lịch sử.

Hạ nghị sĩ Eric Burlison (bang Missouri) tuyên bố trên mạng X rằng ông đã xem một số tài liệu mật và cảnh báo: “Nếu chính quyền không công bố, tôi sẽ làm, theo quyền phát biểu hoặc tranh luận”.

Corbell (trái) cùng cộng sự George Knapp.

Ông Corbell nhấn mạnh trách nhiệm công bố thuộc về chính phủ: “Chính phủ quay phim, chính phủ phân loại, chính phủ hứa minh bạch. Khoản nợ đó là của họ, không phải của tôi”. Ông cho rằng việc công khai không đúng cách có thể gây nguy hiểm cho những người đã mạo hiểm sự nghiệp và tính mạng để cung cấp thông tin.

Đạo diễn Michael Lazovsky của “Sleeping Dog” nói mục tiêu của bộ phim là tạo áp lực buộc chính phủ phải công bố toàn bộ dữ liệu thô. Ông cho biết việc này đặt Corbell và cộng sự George Knapp vào tình thế nguy hiểm.

