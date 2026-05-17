WHO cảnh báo khẩn cấp toàn cầu vì dịch Ebola bùng phát

Ngày 17/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đợt dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo và lan sang Uganda là "tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế".

Theo WHO, đợt bùng phát do chủng virus Bundibugyo gây ra chưa đủ điều kiện để được coi là đại dịch toàn cầu. Tuy nhiên, những quốc gia chung đường biên giới với Congo đang đối mặt với nguy cơ lây lan rất cao.

Theo thống kê, tỉnh Ituri của Congo ghi nhận 80 ca tử vong nghi do Ebola, 8 ca xác nhận mắc bệnh và 246 trường hợp nghi nhiễm. Các ca bệnh xuất hiện tại ít nhất ba khu vực gồm Bunia, Rwampara và Mongbwalu.

WHO nhận định quy mô thực tế của đợt dịch lần này có thể lớn hơn nhiều so với số liệu được phát hiện và báo cáo hiện tại. Cảnh báo được đưa ra dựa trên tỷ lệ dương tính cao từ các mẫu bệnh phẩm ban đầu, cùng với số lượng ca nghi nhiễm được báo cáo ngày càng tăng.

Đợt dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo và lan sang Uganda. (Nguồn: AP)

Đợt bùng phát này đặc biệt đáng lo ngại vì hiện chưa có thuốc điều trị hay vaccine được phê duyệt dành riêng cho chủng Bundibugyo. Trong khi đó, các đợt bùng phát Ebola trước đây tại Congo gần như đều liên quan đến chủng Zaire - chủng virus hiện đã có vaccine phòng ngừa.

WHO cảnh báo dịch bệnh tại Congo và Uganda đang tạo ra nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng ở nhiều quốc gia khác do đã ghi nhận các ca bệnh lây lan xuyên biên giới. Cơ quan này khuyến cáo các quốc gia kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, tăng cường kiểm tra y tế tại cửa khẩu, đồng thời siết chặt giám sát trên các tuyến giao thông trọng điểm trong nước.

Tại thủ đô Kampala của Uganda, WHO ghi nhận hai ca nhiễm Ebola, trong đó có một trường hợp tử vong. Đáng chú ý, hai bệnh nhân đều từng di chuyển từ Congo sang Uganda và dường như không quen biết hay tiếp xúc với nhau. Trong khi đó, thủ đô Kinshasa của Congo cũng xuất hiện một bệnh nhân trở về từ vùng dịch Ituri.

WHO khuyến cáo những người từng tiếp xúc với bệnh nhân hoặc nghi nhiễm virus Bundibugyo không di chuyển quốc tế, trừ trường hợp sơ tán y tế đặc biệt. Cơ quan này cũng đề nghị cách ly ngay các ca mắc bệnh, theo dõi sát người tiếp xúc với bệnh nhân trong vòng 21 ngày và hạn chế di chuyển trong thời gian theo dõi.

Dù vậy, cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc cũng khuyến nghị các quốc gia không đóng cửa biên giới hoặc hạn chế đi lại và giao thương vì tâm lý hoang mang, lo sợ. Các biện pháp cực đoan có thể khiến người dân vượt biên trái phép, làm tăng nguy cơ lây lan ngoài tầm kiểm soát.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao, gây ra các triệu chứng như sốt, đau nhức cơ thể, nôn ói và tiêu chảy.

Virus lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh, vật dụng bị nhiễm virus hoặc thi thể bệnh nhân chết vì Ebola.