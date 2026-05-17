Mỹ đang chuẩn bị cho một kỷ nguyên đối đầu mới

Hệ thống chiến lược

Bộ 3 hạt nhân hiện đại của Mỹ bao gồm: Tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ mặt đất (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và tên lửa hành trình và bom hạt nhân phóng từ máy bay.

Hiện tại, khoảng 400 tên lửa ICBM nhiên liệu rắn LGM-30G Minuteman III đang được triển khai tại các bệ phóng ngầm trên khắp nước Mỹ. Những tên lửa này được đưa vào sử dụng lần đầu vào đầu những năm 1970 và đã trải qua nhiều lần nâng cấp kể từ đó.

Chúng có tầm bắn lên đến 13.000km và có thể được trang bị tối đa 3 đầu đạn MIRV W78/W87, mỗi đầu đạn có sức công phá tương đương 300-350 kiloton. Hệ thống dẫn đường tiên tiến đảm bảo độ chính xác trong phạm vi 90-200m.

Tên lửa Minuteman III dự kiến ​​sẽ tiếp tục hoạt động cho đến đầu những năm 2030, sau đó sẽ dần được thay thế bằng các tên lửa ICBM Sentinel LGM-35A mới.

Thiết kế của tên lửa Sentinel vẫn khá bảo thủ, với 3 tầng và kích thước tương tự, mặc dù có các loại nhiên liệu mới, thiết bị điện tử được nâng cấp và đầu đạn mới.

Tuy nhiên, hiện tại không có đề cập đến phương tiện lượn siêu thanh hoặc các cải tiến lớn khác; trọng tâm là tính thực tiễn và hiệu quả chi phí.

Tình hình với hệ thống phòng thủ tên lửa dưới nước của Mỹ cũng tương tự. Hải quân Mỹ không có kế hoạch loại bỏ tên lửa UGM-133A Trident II D5 vốn rất thành công.

Hiện đang được sử dụng trên các tàu ngầm lớp Ohio (14 tàu ngầm, mỗi tàu trang bị 20 tên lửa), Trident II cũng sẽ được triển khai trên các tàu ngầm lớp Columbia mới (mỗi tàu mang 16 tên lửa) hiện đang được chế tạo.

Trong Không quân Mỹ, các máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân bao gồm khoảng 60 máy bay ném bom cận âm B-52H, 20 máy bay ném bom B-2 Spirit sử dụng công nghệ tàng hình và máy bay ném bom thế hệ mới nhỏ gọn hơn B-21 Raider.

Một vũ khí quan trọng khác các loại tên lửa là phiên bản mới nhất của bom B61. Trong tương lai, các tên lửa hành trình dự kiến ​​sẽ được thay thế bằng các tên lửa tầm xa (LRSO) mới, cũng có tầm bắn ít nhất 2.500km.

Nguồn kinh phí đáng kể được phân bổ cho việc phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược trong khuôn khổ bộ 3 hạt nhân.

Điều này bao gồm chương trình Sentinel LGM-35A, việc chế tạo tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy năng lượng hạt nhân và việc phát triển tên lửa hành trình phóng từ biển mang đầu đạn hạt nhân (SLCM-N) mới cho Hải quân Mỹ, bao gồm cả các thiết giáp hạm lớp Trump mới.

Hệ thống tên lửa phi hạt nhân

Từ những năm 1990, Mỹ đã tập trung vào phát triển các hệ thống tên lửa tầm xa phi hạt nhân. Đi đầu trong các hệ thống này là tên lửa hành trình Tomahawk BGM-109 do Raytheon phát triển.

Tùy thuộc vào biến thể, các tên lửa này được trang bị nhiều loại đầu đạn khác nhau và có tầm bắn từ 1.600 đến 2.500km. Hệ thống dẫn đường hoàn toàn tự động, sử dụng các công nghệ định vị tiên tiến, cũng như hệ thống định vị vệ tinh.

Trong những năm 1990 và 2000, các tên lửa hành trình phóng từ máy bay như JASSM AGM-158B và biến thể tầm xa JASSM-ER do Lockheed Martin phát triển đã được đưa vào sử dụng.

Những tên lửa này tích hợp các yếu tố công nghệ tàng hình. Phiên bản tiêu chuẩn có tầm bắn khoảng 500km, trong khi biến thể tầm bắn mở rộng (ER) có tầm bắn khoảng 1.000km.

Những tên lửa mới này dự kiến ​​sẽ được triển khai trên cả máy bay ném bom tầm xa siêu âm B-1B và máy bay cận âm B-52H, cũng như nhiều loại máy bay phản lực tiền tuyến khác.

Vũ khí siêu thanh cũng đang được phát triển cho Không quân Mỹ. Nhiều dự án đã xuất hiện, nhưng trọng tâm hiện nay là dự án HACM (Tên lửa hành trình tấn công siêu thanh).

Chương trình ​​nhằm mục đích tạo ra loại tên lửa được trang bị động cơ phản lực siêu thanh có tầm bắn lên tới 1.900km và tốc độ vượt quá Mach 5. Các cuộc thử nghiệm bay dự kiến ​​​​vào năm 2026.

Cuối cùng, Mỹ đang phát triển một số tên lửa phóng từ mặt đất mới. Điều này bao gồm một loại tên lửa thay thế cho tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS - một loại tên lửa mới đã được tích hợp vào các hệ thống HIMARS và MLRS.

Đó là tên lửa PrSM (Precision Strike Missile) do Lockheed Martin phát triển, với tầm bắn cơ bản là 500km (dự kiến ​​sẽ được mở rộng lên 1.000km trong tương lai).

Tên lửa này sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính (INS) được bổ sung bởi dữ liệu dẫn đường vệ tinh và đầu dò riêng để dẫn hướng giai đoạn cuối.

Tuy nhiên, cho đến khi PrSM được sử dụng rộng rãi, lực lượng mặt đất sẽ tiếp tục dựa vào vài nghìn tên lửa ATACMS, có tầm bắn tối đa 300km và đi kèm với nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn chùm và đầu đạn nổ mạnh.

Một hệ thống khác đang được Lục quân Mỹ sử dụng là hệ thống tên lửa Typhon. Hệ thống có thể phóng tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa Standard Missile-6 (SM-6).

Phiên bản tên lửa Tomahawk trong hệ thống này giống hệt với phiên bản hải quân, trong khi SM-6 lại độc đáo - nó có thể tấn công cả mục tiêu trên mặt đất và trên không ở tầm bắn lên đến 500km, với tốc độ hơn Mach 5.

Cuối cùng, hệ thống tên lửa LRHW Dark Eagle đang được chuẩn bị để triển khai tại Mỹ. Hệ thống đặt trên đất liền này bao gồm một tên lửa đạn đạo mới được thiết kế để mang đầu đạn phi truyền thống: Đầu đạn lướt siêu thanh thông thường (C-HGB), có khả năng đạt tốc độ từ Mach 17 đến 20 và tầm bắn gần 2.800km.

Việc triển khai toàn diện hệ thống tên lửa này dự kiến ​​sẽ bắt đầu trong năm 2026, với kế hoạch sử dụng rộng rãi trên khắp châu Âu, Đông Nam Á và Trung Đông.

Tuy nhiên, kết quả của tất cả các chương trình ​​này đối với lực lượng chiến lược, hải quân, không quân và lục quân không thể được đánh giá đầy đủ cho đến cuối thập kỷ này.