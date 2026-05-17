UAE đẩy nhanh tiến độ xây đường ống dẫn dầu mới, tránh đi qua eo biển Hormuz

Tổng thống UAE Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed đã chỉ thị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đẩy nhanh tiến độ dự án đường ống dẫn khí Tây-Đông. Dự án hiện đang trong giai đoạn xây dựng.

Theo Reuters, dẫn nguồn từ văn phòng báo chí chính phủ Abu Dhabi, đường ống này dự kiến ​​sẽ được đưa vào hoạt động năm 2027.

Quyết định đẩy nhanh dự án được đưa ra trong bối cảnh Iran phong tỏa trên thực tế eo biển Hormuz - tuyến đường biển chiến lược - nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel bắt đầu từ ngày 28/2/2026.

Eo biển này, nối liền Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, thường vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu mỏ của thế giới. Việc đóng cửa eo biển đã dẫn đến sự tăng vọt giá năng lượng, và buộc một số quốc gia phải áp dụng chế độ phân phối nhiên liệu.

Đường ống dẫn dầu Abu Dhabi-Adcop (Habshan-Fujairah) hiện có công suất lên đến 1,8 triệu thùng dầu thô mỗi ngày.

Trong điều kiện hiện tại, đây là phương án thay thế chính cho vận tải đường biển, cho phép xuất khẩu dầu trực tiếp từ cảng Fujairah ở Vịnh Oman, tránh khu vực xung đột.

UAE và Saudi Arabia vẫn là những nhà sản xuất duy nhất trong khu vực Vịnh Ba Tư có cơ sở hạ tầng đường ống xuất khẩu dầu mỏ mà không cần đi qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, các quốc gia như Kuwait, Iraq, Qatar và Bahrain hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào tuyến đường vận chuyển này.

Điều đáng chú ý là quyết định đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường ống dẫn dầu mới được đưa ra sau khi UAE rút khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hai tuần trước đó.

Động thái này đã giải phóng Các tiểu vương quốc khỏi hạn ngạch sản xuất dầu mỏ. ADNEC dự định tăng công suất sản xuất lên 5 triệu thùng mỗi ngày vào năm tới - sớm hơn ba năm so với kế hoạch ban đầu.

Nếu cần thiết, quốc gia này có thể tăng sản lượng lên 6 triệu thùng mỗi ngày.

Trước chiến tranh, vào tháng 1/2026, UAE sản xuất khoảng 3,4 triệu thùng mỗi ngày, nhưng sau khi eo biển bị đóng cửa, sản lượng đã giảm hơn một nửa.