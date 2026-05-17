Hội đồng thống đốc Fed chỉ định ông Powell làm Chủ tịch lâm thời

Nhiệm kỳ 4 năm thứ hai của ông Powell trên cương vị Chủ tịch Fed đã kết thúc vào ngày 15/5. Ông sẽ giữ chức Chủ tịch lâm thời cho đến khi ông Warsh tuyên thệ nhậm chức. Ông Warsh được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử và trải qua một quá trình phê chuẩn khó khăn. Cho đến nay, Fed vẫn chưa đưa ra ngày cụ thể cho lễ tuyên thệ của Chủ tịch mới.

Từng được biết đến là một người ủng hộ chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm chống lạm phát, ông Warsh đã chuyển hướng thúc đẩy lãi suất thấp hơn của ông Trump, điều này đặt ra một thách thức chưa từng có đối với tính độc lập của Fed. Nhưng với lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu dài hạn 2% của Fed và đang gia tăng do xung đột tại Trung Đông, ông Warsh khó có thể thuyết phục các thành viên khác trong ủy ban hoạch định chính sách của ngân hàng cắt giảm lãi suất ngay lập tức.

Ông Warsh cũng ủng hộ vai trò khiêm tốn hơn của Fed, với việc hạn chế can thiệp vào thị trường tài chính, khi quay trở lại chính sách tiền tệ truyền thống hơn để có thể tập trung tốt hơn vào việc kiểm soát lạm phát và tránh làm méo mó thị trường. Các nhà phân tích cho rằng một kế hoạch như vậy có thể bị hạn chế do nợ công ngày càng tăng và trái phiếu chính phủ có thể mất sức hấp dẫn, trong khi lãi suất dài hạn tăng cao là dấu hiệu cho thấy thách thức đang chờ đợi tân Chủ tịch Fed.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao hơn vào ngày 15/5, với lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng hơn nửa điểm phần trăm, lên hơn 4%, khi xung đột tại Trung Đông gây ra những lo ngại mới về lạm phát. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm vượt 5,1%, một mức chưa từng thấy một cách bền vững kể từ trước cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế năm 2007-2009.

