Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tàu sân bay lớn nhất thế giới của Mỹ trở về từ Trung Đông

Theo Minh Hạnh | 17-05-2026 - 15:17 PM | Tài chính quốc tế

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford, được điều đến Trung Đông trước khi xung đột với Iran bùng phát, đã trở về Mỹ vào ngày 16/5 sau 326 ngày triển khai, Lầu Năm Góc cho biết.

Tàu sân bay lớn nhất thế giới của Mỹ trở về từ Trung Đông- Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã có mặt tại Norfolk (Virginia) để chào đón sự trở về của tàu sân bay lớn nhất thế giới, trích thông báo trên mạng xã hội X của Lầu Năm Góc.

Đây là đợt triển khai dài nhất của một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trong nửa thập kỷ qua.

Trong đợt triển khai này, tàu USS Gerald R. Ford đã tham gia các hoạt động của quân đội Mỹ ở vùng biển Caribe, nơi lực lượng Washington tiến hành các cuộc tấn công vào các tàu buôn lậu ma túy, chặn bắt các tàu chở dầu bị trừng phạt và bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro.

Sau đó, con tàu được điều đến Trung Đông để tham gia các hoạt động chiến đấu nhằm vào Iran.

Trong đợt triển khai dài ngày này, tàu sân bay đã gặp phải một số sự cố, bao gồm một vụ cháy trong phòng giặt là vào ngày 12/3, làm bị thương hai thủy thủ và gây thiệt hại lớn cho khoảng 100 giường nghỉ, theo quân đội Mỹ.

Tàu sân bay cũng được cho là đã gặp phải những vấn đề nghiêm trọng với hệ thống nhà vệ sinh khi đang ở trên biển.

Theo Minh Hạnh

Tiển Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện vô số vật thể tròn, to bằng củ khoai tây nằm la liệt gần 2 triệu km² dưới đáy biển, đủ dùng trong hàng trăm năm, Mỹ lập tức tìm đến

Phát hiện vô số vật thể tròn, to bằng củ khoai tây nằm la liệt gần 2 triệu km² dưới đáy biển, đủ dùng trong hàng trăm năm, Mỹ lập tức tìm đến Nổi bật

Chính phủ một nước EU sụp đổ

Chính phủ một nước EU sụp đổ Nổi bật

WHO cảnh báo khẩn cấp toàn cầu vì dịch Ebola bùng phát

WHO cảnh báo khẩn cấp toàn cầu vì dịch Ebola bùng phát

14:45 , 17/05/2026
Hội đồng thống đốc Fed chỉ định ông Powell làm Chủ tịch lâm thời

Hội đồng thống đốc Fed chỉ định ông Powell làm Chủ tịch lâm thời

14:03 , 17/05/2026
Lao động thất nghiệp hàng loạt chưa từng có tiền lệ tại nền kinh tế lớn nhất thế giới: Chuyện gì đang xảy ra?

Lao động thất nghiệp hàng loạt chưa từng có tiền lệ tại nền kinh tế lớn nhất thế giới: Chuyện gì đang xảy ra?

12:59 , 17/05/2026
UAE đẩy nhanh tiến độ xây đường ống dẫn dầu mới, tránh đi qua eo biển Hormuz

UAE đẩy nhanh tiến độ xây đường ống dẫn dầu mới, tránh đi qua eo biển Hormuz

12:31 , 17/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên