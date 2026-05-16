Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga thăm Trung Quốc

Theo Minh Hạnh | 16-05-2026 - 18:10 PM | Tài chính quốc tế

Điện Kremlin xác nhận, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức Trung Quốc vào ngày 19 và 20/5.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tass

Thông cáo báo chí ngày 16/5 cho biết, Tổng thống Nga Putin sẽ thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong chuyến thăm, ông Putin và ông Tập dự kiến sẽ thảo luận về quan hệ song phương, các cách thức để tăng cường hơn nữa sự tương tác chiến lược giữa Mátxcơva và Bắc Kinh, cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng, theo thông cáo.

Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ kết thúc bằng một tuyên bố chung từ hai nhà lãnh đạo và việc ký kết các thỏa thuận khác nhau giữa chính phủ Nga và Trung Quốc.

Theo Điện Kremlin, ông Putin cũng sẽ gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường để thảo luận về quan hệ thương mại và kinh tế.

Cuộc trao đổi trực tiếp gần nhất giữa Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc là vào ngày 4/2, qua video.

Chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Nga Putin sẽ đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc đón tiếp lãnh đạo của hai cường quốc trong cùng một tháng ngoài khuôn khổ đa phương. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 13 đến ngày 15/5.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có năm thành viên thường trực: Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc.

Trung Quốc cũng sẽ là quốc gia đầu tiên đón tiếp lãnh đạo các quốc gia thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong vòng vài tháng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thăm Trung Quốc vào tháng 12, trong khi Thủ tướng Anh Keir Starmer đã thăm Trung Quốc vào tháng 1.

