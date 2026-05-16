Thực hư clip ông Donald Trump "lật tài liệu của ông Tập Cận Bình" trong quốc yến

Theo Hoàng Phương | 16-05-2026 - 17:22 PM | Tài chính quốc tế

Con dấu chính thức trên bìa tập tài liệu trong đoạn clip đã tiết lộ những gì thật sự diễn ra tại quốc yến chiêu đãi ông Donald Trump ở Bắc Kinh.

Một đoạn video đã thu hút nhiều chú ý trên mạng xã hội khi ghi lại cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhìn vào tập tài liệu được cho là của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi quốc yến tại thủ đô Bắc Kinh tối 14-5.

Đoạn video cho thấy cảnh ông Donald Trump nhanh chóng lật xem vài trang của một tập tài liệu màu đen trước khi đóng lại.

Theo trang The Express Tribune (Pakistan), một tài khoản trên mạng xã hội X đã đăng tải đoạn clip trên, kèm theo ghi chú "ông Donald Trump lật xem cuốn sổ của ông Tập Cận Bình.

Cảnh này diễn ra ngày 14-5-2026 tại quốc yến trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Donald Trump.

Khi ông Tập Cận Bình đứng dậy rời bàn, ông Donald Trump đã với tay mở cuốn sổ đặt trước mặt để xem rồi nhanh chóng đóng lại..."

Thực hư clip ông Donald Trump "lật tài liệu của ông Tập Cận Bình" trong quốc yến - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhìn vào cuốn sổ tay trong đoạn video gây sốt trên mạng xã hội. Ảnh: Forbes

Tuy nhiên, đoạn clip do đài CNN đăng tải lại thể hiện tập tài liệu đó thực chất thuộc về Tổng thống Donald Trump.

Điều này được chứng tỏ qua con dấu chính thức xuất hiện trên bìa tập tài liệu.

Theo trang White House Gift Shop, logo đó là con dấu chính thức của tổng thống Mỹ, thường được sử dụng trên các bìa đựng tài liệu của họ.

Thực hư clip ông Donald Trump "lật tài liệu của ông Tập Cận Bình" trong quốc yến - Ảnh 2.

Logo trên bìa hồ sơ là con dấu chính thức của tổng thống Mỹ,

Đoạn clip được đài CNN đăng tải, chứng tỏ ông Donald Trump lật tập tài liệu của chính mình

Phát hiện vô số vật thể tròn, to bằng củ khoai tây nằm la liệt gần 2 triệu km² dưới đáy biển, đủ dùng trong hàng trăm năm, Mỹ lập tức tìm đến

Chính phủ một nước EU sụp đổ

Màn giao tiếp trong im lặng giữa tài xế taxi và vị khách giống mình: Cả hai đều không thể nghe, nói

16:42 , 16/05/2026
Chủ xe điện Trung Quốc hoang mang vì xe bị “khóa pin” từ xa, quãng đường tụt từ 500 km xuống chưa tới 300 km

16:06 , 16/05/2026
Mất 4 năm và 7,5 tỷ ruble, Nga vừa ra lò máy quang khắc chip đầu tiên giữa vòng vây cấm vận

15:06 , 16/05/2026
Tàu NASA Psyche vừa mượn lực từ Sao Hỏa để tăng tốc vào không gian sâu

14:34 , 16/05/2026

