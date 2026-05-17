Quan chức Nga tiết lộ thực trạng quan hệ song phương với Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.

Ngày 16/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết việc thúc đẩy quan hệ giữa Nga và Mỹ hiện gặp nhiều trở ngại. Ông nhấn mạnh: “Sự dịch chuyển là chậm chạp, khó khăn. Tuy nhiên, cũng có mối quan hệ ngược lại: Sự dịch chuyển là hệ quả của các cuộc tiếp xúc. Có sự cân bằng giữa cả hai”.

Theo ông Ryabkov, không cần tìm kiếm ý nghĩa ẩn sau việc các cuộc tiếp xúc diễn ra với tần suất nhất định. Điều quan trọng là 2 bên vẫn có thể truyền đạt tín hiệu cho nhau, dù quá trình này còn nhiều vấn đề.

Phát biểu trước báo giới, ông Ryabkov cho biết tần suất tiếp xúc giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng phụ thuộc vào mức độ tiến triển trong quan hệ. Ông giải thích, các bộ trưởng đang tập trung thảo luận những vấn đề trung tâm quan trọng nhất.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Lavrov trả lời phỏng vấn phóng viên Izvestia, khẳng định mối quan hệ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump mang tính tôn trọng lẫn nhau. Ông cho biết “tinh thần” trong các cuộc trao đổi giữa 2 nhà lãnh đạo luôn thân thiện.