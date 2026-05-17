Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quan chức Nga tiết lộ thực trạng quan hệ song phương với Mỹ

Theo Hải Yến | 17-05-2026 - 17:30 PM | Tài chính quốc tế

Những phát biểu mới từ giới chức Nga hé lộ thực trạng quan hệ song phương với Mỹ, cho thấy tiến trình đối thoại vẫn còn nhiều thách thức.

Quan chức Nga tiết lộ thực trạng quan hệ song phương với Mỹ- Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.

Ngày 16/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết việc thúc đẩy quan hệ giữa Nga và Mỹ hiện gặp nhiều trở ngại. Ông nhấn mạnh: “Sự dịch chuyển là chậm chạp, khó khăn. Tuy nhiên, cũng có mối quan hệ ngược lại: Sự dịch chuyển là hệ quả của các cuộc tiếp xúc. Có sự cân bằng giữa cả hai”.

Theo ông Ryabkov, không cần tìm kiếm ý nghĩa ẩn sau việc các cuộc tiếp xúc diễn ra với tần suất nhất định. Điều quan trọng là 2 bên vẫn có thể truyền đạt tín hiệu cho nhau, dù quá trình này còn nhiều vấn đề.

Phát biểu trước báo giới, ông Ryabkov cho biết tần suất tiếp xúc giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng phụ thuộc vào mức độ tiến triển trong quan hệ. Ông giải thích, các bộ trưởng đang tập trung thảo luận những vấn đề trung tâm quan trọng nhất.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Lavrov trả lời phỏng vấn phóng viên Izvestia, khẳng định mối quan hệ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump mang tính tôn trọng lẫn nhau. Ông cho biết “tinh thần” trong các cuộc trao đổi giữa 2 nhà lãnh đạo luôn thân thiện.

Theo IZ

Theo Hải Yến

Giaod Dục Thời Đại

Từ Khóa:
nga, donald trump

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện vô số vật thể tròn, to bằng củ khoai tây nằm la liệt gần 2 triệu km² dưới đáy biển, đủ dùng trong hàng trăm năm, Mỹ lập tức tìm đến

Phát hiện vô số vật thể tròn, to bằng củ khoai tây nằm la liệt gần 2 triệu km² dưới đáy biển, đủ dùng trong hàng trăm năm, Mỹ lập tức tìm đến Nổi bật

Chính phủ một nước EU sụp đổ

Chính phủ một nước EU sụp đổ Nổi bật

Trước khi nổi tiếng MXH, con trai Elon Musk từng “đại náo” cả Phòng Bầu dục: Loạt biểu cảm dễ thương của rich kid “đi lùi mới về đích”

Trước khi nổi tiếng MXH, con trai Elon Musk từng “đại náo” cả Phòng Bầu dục: Loạt biểu cảm dễ thương của rich kid “đi lùi mới về đích”

17:02 , 17/05/2026
Sự trở lại ngoạn mục của Tướng Lapin sau khi bị cách chức

Sự trở lại ngoạn mục của Tướng Lapin sau khi bị cách chức

17:00 , 17/05/2026
Bí ẩn UFO và cuộc đấu trí căng thẳng liên quan tới Quốc hội Mỹ

Bí ẩn UFO và cuộc đấu trí căng thẳng liên quan tới Quốc hội Mỹ

16:25 , 17/05/2026
Quả "trứng mặt trời" đắt đỏ bậc nhất thế giới, 100 triệu đồng/cặp, ở Việt Nam có người trồng thành công

Quả "trứng mặt trời" đắt đỏ bậc nhất thế giới, 100 triệu đồng/cặp, ở Việt Nam có người trồng thành công

16:23 , 17/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên