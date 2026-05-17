Xuất hiện tình thế nguy cấp có thể thổi bay 1.000 tỷ won mỗi ngày tại Samsung: Thủ tướng Hàn Quốc họp khẩn cùng loạt bộ trưởng

Theo kế hoạch, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới và liên đoàn lao động sẽ nối lại các cuộc đàm phán về lương vào đầu tuần tới, dưới sự điều phối của cơ quan hòa giải chính phủ. Động thái này được kỳ vọng sẽ làm dịu bớt những lo ngại về một cuộc đình công có thể gây gián đoạn nghiêm trọng tại gã khổng lồ công nghệ vốn đóng góp gần 1/4 tổng kim ngoại xuất khẩu của quốc gia này.

Thủ tướng Kim Min-seok cho biết trong cuộc họp khẩn với các bộ trưởng: “Chỉ cần một ngày nhà máy bán dẫn của Samsung Electronics dừng hoạt động thì thiệt hại trực tiếp ước tính đã lên tới 1.000 tỷ won, tương đương khoảng 667,68 triệu USD”.

Thủ tướng Hàn Quốc nhấn mạnh động thái can thiệp nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại kinh tế vì đây là công ty sử dụng lao động nhiều nhất cả nước.

Thủ tướng Kim bày tỏ sự lo ngại sâu sắc hơn khi việc tạm dừng các dây chuyền sản xuất bán dẫn sẽ kéo theo tình trạng trì trệ kéo dài nhiều tháng sau đó. Thậm chí thiệt hại kinh tế có thể phình to lên tới 100 nghìn tỷ won nếu các loại nguyên vật liệu bị hư hỏng và buộc phải tiêu hủy do đình công.

Trước tình hình căng thẳng này, Bộ trưởng Lao động Hàn Quốc có quyền ban hành lệnh can thiệp khẩn cấp nếu nhận thấy tranh chấp có nguy cơ gây hại cho nền kinh tế hoặc đời sống hàng ngày của người dân.

Lệnh này sẽ lập tức cấm mọi hoạt động đình công trong vòng 30 ngày, đồng thời Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia sẽ tiến hành quy trình hòa giải và phân xử. Đây được xem là một bước đi mang tính chất hiếm khi được áp dụng đối với một chính quyền vốn có xu hướng thân thiện với các tổ chức công đoàn.

Về phía mình, đại diện công đoàn cho biết họ sẽ đàm phán với ban lãnh đạo dựa trên tinh thần thiện chí để nhanh chóng đạt được thỏa thuận chung.

Thủ tướng Kim Min-seok nhấn mạnh Samsung đang chiếm tới 22,8% xuất khẩu của Hàn Quốc và chiếm 26% vốn hoá thị trường chứng khoán nội địa. Tập đoàn này cũng đang tạo việc làm cho hơn 120.000 người và là đối tác trực tiếp của 1.700 nhà cung ứng trên toàn quốc.

Theo Reuters