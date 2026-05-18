Phát hiện mỏ vàng 61 triệu tấn dưới lòng đất làm rung chuyển thị trường, lập kỷ lục lớn nhất lịch sử đất nước

Theo thông từ Bộ Công nghiệp, Khai khoáng và Thương mại Iran tính đến nửa đầu năm 2026, dự án tại mỏ Shadan đã hoàn thành giai đoạn thẩm định trữ lượng. Các báo cáo địa chất bổ sung xác nhận đây là mỏ vàng phức hợp có trữ lượng quặng lớn nhất từng được phát hiện trong lịch sử quốc gia này.

Chính phủ Iran hiện đã phê duyệt ngân sách đặc biệt để xây dựng tổ hợp nhà máy chế biến quặng sulfide quy mô lớn ngay tại hiện trường nhằm tối ưu hóa công nghệ chiết tách kỹ thuật cao.

Trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế, Iran đang hướng dòng vốn và nguồn lực vào việc khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản giàu có ẩn sâu trong lòng đất.

Gần đây, một phát hiện chấn động đã được tiết lộ khi một mỏ vàng có quy mô khổng lồ được tìm thấy tại mỏ Shadan, thuộc khu vực phía đông của quốc gia này. Với trữ lượng ước tính vượt mốc 61 triệu tấn quặng, phát hiện này được kỳ vọng có thể làm thay đổi thị trường vàng toàn cầu.

Lòng đất của Iran vốn chứa rất nhiều “kho báu” chưa được khai phá. Quốc gia này từ lâu đã nổi tiếng với tài nguyên vàng dồi dào cùng khoảng 15 mỏ vàng hiện đang hoạt động tích cực.

Đối với một nền kinh tế phải đối mặt với nhiều năm hạn chế thương mại, ngành khai khoáng đã trở thành chiếc phao cứu sinh không thể thay thế. Trong hoàn cảnh đó, các quan chức Iran công bố phát hiện về trữ lượng vàng khổng lồ tại mỏ Shadan. Thông tin này ngay lập tức tạo ra làn sóng chấn động trên các thị trường tài chính thế giới nhờ con số gây sốc là khoảng 61 triệu tấn quặng.

Tuy nhiên, khối lượng vàng ròng tinh khiết thực tế có thể chiết tách được vẫn là một bài toán cần thời gian trả lời do hàm lượng vàng phân bổ trong quặng không đồng nhất.

Theo thông tin từ Cơ quan Thông tấn Mehr của Iran, kho báu này bao gồm khoảng 7,95 triệu tấn quặng oxit và 53,1 triệu tấn quặng sulfide. Loại quặng đầu tiên tương đối dễ xử lý và chế biến bằng công nghệ thông thường. Ngược lại, loại quặng thứ hai vốn chiếm đại đa số trữ lượng của mỏ lại đòi hỏi các kỹ thuật chiết tách tiên tiến và tốn kém chi phí.

Trước câu hỏi về sản lượng vàng tinh khiết thực tế, các chuyên gia quốc tế dù rất quan tâm nhưng vẫn giữ thái độ thận trọng về tiềm năng thực sự của phát hiện này. Khối lượng vàng thương mại chính xác sẽ chỉ được xác định sau vài năm nữa khi các phân tích chuyên sâu hoàn thành và quá trình khai thác quy mô lớn chính thức bắt đầu.

Dẫu vậy, thông báo này vẫn đánh dấu một bước ngoặt chiến lược quan trọng đối với Iran. Mỏ vàng này không chỉ mang lại kỳ vọng tăng trưởng nội địa mà còn tạo ra vị thế cho Iran trên thị trường quốc tế đầy biến động.

