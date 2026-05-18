Nóng: Coca-Cola vừa đóng cửa vĩnh viễn 1 nhà máy sau 100 năm hoạt động, chính thức khép lại chương lịch sử

Một nhà máy đóng chai và phân phối lớn của Coca-Cola tại Nam California sẽ chính thức đóng cửa vĩnh viễn vào mùa hè này, khép lại mối lương duyên kéo dài hơn một thế kỷ giữa thương hiệu nước giải khát hàng đầu thế giới và thành phố cảng Ventura.

Tập đoàn đóng chai Reyes Coca-Cola (Reyes Coca-Cola Bottling) vừa ra thông báo chính thức thông qua văn bản WARN (Đạo luật Thông báo Điều chỉnh và Tái đào tạo Người lao động) gửi cơ quan chức năng. Đây là thủ tục pháp lý bắt buộc tại Mỹ nhằm báo trước 60 ngày cho người lao động trước khi thực hiện các đợt sa thải quy mô lớn hoặc đóng cửa cơ sở vận hành.

“Chúng tôi thường xuyên đánh giá lại các địa điểm, sản phẩm và dịch vụ của mình để đảm bảo có thể tiếp tục thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng bền vững trong toàn bộ hoạt động kinh doanh”, đại diện truyền thông của Reyes Coca-Cola Bottling chia sẻ với tờ SFGATE. “Do đó, chúng tôi quyết định đóng cửa Trung tâm Phân phối Ventura và chuyển giao toàn bộ hoạt động tại đây sang các cơ sở khác của chúng tôi ở khu vực Nam California”.

Quyết định đóng cửa nhà máy Ventura sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 85 nhân viên. Tuy nhiên, phía công ty khẳng định đã chuẩn bị sẵn phương án giảm thiểu thiệt hại cho người lao động.

Đại diện hãng cho biết: “Phần lớn nhân sự (78 người) sẽ được điều chuyển sang các cơ sở khác của Reyes Coca-Cola. Ngoài ra, những nhân viên bị ảnh hưởng có quyền nộp đơn ứng tuyển vào bất kỳ vị trí trống nào mà họ đủ năng lực trong hệ thống Reyes Coca-Cola cũng như các công ty chị em thuộc tập đoàn”.

Theo kế hoạch, ngày làm việc cuối cùng của trung tâm phân phối này sẽ là ngày 10/7. Các vị trí công việc nằm trong danh sách cắt giảm bao gồm tài xế, thợ cơ khí bảo dưỡng đội xe, nhân viên trưng bày và đại diện phát triển khách hàng.

Cơ sở tại Ventura vốn được sử dụng như một trung tâm phân phối huyết mạch trong khu vực. Theo các báo cáo địa phương, việc đóng cửa nhà máy này đồng nghĩa với việc chấm dứt mối quan hệ hợp tác kéo dài hơn 100 năm qua giữa thành phố Ventura và Coca-Cola. Hiện tại, các cơ quan thông tấn đang tiếp tục liên hệ với Reyes Coca-Cola Bottling và chính quyền thành phố Ventura để tìm hiểu thêm thông tin.

Đáng chú ý, đây không phải là cái tên duy nhất bị xóa sổ trong chuỗi cung ứng của gã khổng lồ ngành nước giải khát tại bang California gần đây. Trước đó, một nhà máy Coca-Cola ở American Canyon cũng đã phải đóng cửa, dẫn đến việc sa thải 135 nhân viên vào tháng 8/2025. Cũng trong tháng đó, Reyes Coca-Cola Bottling đã khai tử nhà máy tại Salinas sau hơn 7 thập kỷ gắn bó.

Chuỗi động thái liên tiếp này cho thấy một chiến lược tái cấu trúc và tập trung hóa mạng lưới phân phối vô cùng quyết liệt của các nhà đóng chai Coca-Cola tại bờ Tây nước Mỹ nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành trước những áp lực kinh tế mới. Tại các bang có chi phí nhân công và tiêu chuẩn môi trường khắt khe như California, việc duy trì các mặt bằng nhà xưởng cũ kỹ không còn mang lại hiệu quả biên lợi nhuận cao. Bằng cách tập trung hóa mạng lưới phân phối, áp dụng tự động hóa và tối ưu hóa lộ trình của các đội xe tải hạng nặng, các nhà đóng chai có thể cắt giảm hàng triệu USD chi phí logistics mỗi năm, đồng thời giảm thiểu lượng phát thải carbon trên mỗi sản phẩm đúng theo cam kết phát triển xanh.

Mặc dù các nhà máy vật lý bị đóng cửa có thể tạo ra cảm giác thương hiệu đang thu hẹp quy mô, nhưng trên các báo cáo tài chính, Coca-Cola vẫn chứng minh vị thế “vua” của ngành nước giải khát toàn cầu. Tính đến năm 2026, tập đoàn liên tục ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng của Phố Wall nhờ vào ba động lực cốt lõi như Chiến lược tăng giá thông minh, Sự bùng nổ của danh mục không đường (Zero Sugar) và Đa dạng hóa hệ sinh thái đồ uống.

Theo: Fox Business