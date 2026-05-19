Trung Quốc rơi vào khủng hoảng khi nguồn cung dầu thô sụt giảm nghiêm trọng

Cuộc khủng hoảng dầu mỏ cuối cùng cũng đã lan đến Trung Quốc, cho dù họ là nước sở hữu trữ lượng đáng kể. Các vấn đề, dù muộn hơn so với nước khác, đã ảnh hưởng đến ngành công nghiệp lọc dầu.

Việc Trung Quốc đa dạng hóa nguồn nhập khẩu dầu thô không giúp họ tránh khỏi những khó khăn, khi nhiều lô hàng đang mắc kẹt trong cùng một cái bẫy ở eo biển Hormuz, khi bị cả Iran và Mỹ phong tỏa.

Việc tạm ngừng vận chuyển dầu của Iran từ đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu chính của Iran có thể là do sự cố tràn dầu trong khu vực, theo TankerTrackers - một công ty sử dụng hình ảnh vệ tinh để theo dõi chuyển động của tàu.

Tuyến đường nhập khẩu này là một trong những huyết mạch quan trọng nhất đối với ngành công nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu "kiểu ấm trà" thuộc khu vực tư nhân có công suất tương đối nhỏ.

Sự thiếu hụt trong nhập khẩu dầu thô đã buộc các nhà máy lọc dầu Trung Quốc phải cắt giảm sản lượng rất sâu vào tháng trước, hãng tin Bloomberg lưu ý khối lượng trong khu vực nhà nước rơi cực mạnh, đạt mức thấp nhất trong nhiều năm.

Theo số liệu thống kê, Trung Quốc đã chế biến 54,65 triệu tấn dầu trong tháng 4, giảm 11% so với tháng 3 và 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là sự sụt giảm rất mạnh, nhất là khi nước này vốn đã quen với việc sản lượng lọc dầu tăng đều đặn.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), lượng dự trữ dầu toàn cầu đang giảm với tốc độ kỷ lục và sẽ tiếp tục tình trạng này trong nhiều tháng tới do sự gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Nếu xu hướng này tiếp tục, Chính phủ Trung Quốc sẽ buộc phải sử dụng đến nguồn dự trữ khổng lồ được tích lũy lâu năm của mình nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp lọc dầu đang trì trệ cho đến khi nhập khẩu phục hồi về mức trước đây. Tuy vậy, không ai biết khi nào điều đó sẽ xảy ra.

"Ngay cả khi xung đột được giải quyết hôm nay, chúng tôi tin rằng sẽ cần thời gian - nhiều tuần và nhiều tháng để khôi phục lại dòng chảy dầu bình thường qua eo biển Hormuz và đưa lượng dầu cung cấp cho khách hàng trở lại mức bình thường", ông Toril Bosoni - người đứng đầu bộ phận thị trường dầu mỏ và công nghiệp của IEA, cho biết.