Giá dầu vọt lên đỉnh 2 tuần, vượt 110 USD/thùng sau khi UAV lao vào nhà máy điện hạt nhân của Vương quốc Ả rập

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 2,03 đô la, tương đương 1,86%, lên 111,29 đô la một thùng vào lúc 02:20 GMT, sau khi chạm mức 112 đô la trước đó, mức cao nhất kể từ ngày 5/5.

Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 107,73 đô la một thùng, tăng 2,31 đô la, tương đương 2,19%, sau khi tăng lên 108,70 đô la, mức cao nhất kể từ ngày 30/4. Hợp đồng giao tháng 6 cận kề sẽ hết hạn vào thứ Ba.

Cả hai hợp đồng đều tăng hơn 7% vào tuần trước khi hy vọng về một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt các cuộc tấn công và bắt giữ tàu quanh Eo biển Hormuz trở nên mờ nhạt. Các cuộc đàm phán tuần trước giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc mà không có dấu hiệu nào từ nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới rằng họ sẽ giúp giải quyết cuộc xung đột.

"Xung đột với Iran càng kéo dài, rủi ro về giá dầu bị ảnh hưởng nặng nề trong thời gian dài càng lớn, điều này có thể giữ lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn", chuyên gia Jason Schenker của Prestige Economics cho biết. "Điều này cũng có thể mang lại rủi ro giảm liên tục đối với sự tăng trưởng".

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào UAE và Ả Rập Xê Út cùng với những tuyên bố từ Mỹ và Iran đã làm dấy lên những lo ngại về sự leo thang trong cuộc xung đột.

Các quan chức Các Tiểu vương quốc Ả Rập cho biết họ đang điều tra nguồn gốc của cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Barakah và UAE có toàn quyền đáp trả các "cuộc tấn công khủng bố" như vậy.

Ả Rập Xê Út, quốc gia đã đánh chặn ba máy bay không người lái xâm nhập từ không phận Iraq, cảnh báo rằng họ sẽ thực hiện các biện pháp hoạt động cần thiết để đáp trả bất kỳ nỗ lực nào nhằm vi phạm chủ quyền và an ninh của mình.

"Những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái này là một lời cảnh báo sắc bén - các cuộc tấn công mới của Mỹ hoặc Israel vào Iran có thể gây ra thêm các cuộc tấn công thông qua lực lượng ủy nhiệm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và quan trọng ở vùng Vịnh bởi Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm khu vực của họ", nhà phân tích thị trường của IG, Tony Sycamore cho biết.

Ông Trump dự kiến sẽ gặp các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu vào thứ Ba để thảo luận về các lựa chọn hành động quân sự liên quan đến Iran, Axios đưa tin.

Đáng chú ý, trong một động thái có thể hỗ trợ giá dầu, chính quyền Trump hôm thứ Bảy đã để cho lệnh miễn trừ trừng phạt - vốn trước đó cho phép các quốc gia bao gồm cả Ấn Độ mua dầu đường biển của Nga sau một tháng gia hạn - hết hiệu lực.

