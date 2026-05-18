Chi tiết sức mạnh 'quái vật hạt nhân' RS-28 Sarmat đáng sợ nhất thế giới

ICBM mạnh nhất thế giới

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa công bố thêm nhiều chi tiết đáng chú ý về tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat, hệ thống đang được xem là “xương sống” mới trong lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược của Moskva.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Sarmat có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 35.000 km nếu sử dụng quỹ đạo cận quỹ đạo thay vì quỹ đạo đạn đạo truyền thống. Đây là con số vượt xa mọi loại ICBM hiện có của phương Tây cũng như các đối thủ khác.

Phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat. Ảnh Military Watch

Ông Putin cho biết tên lửa có thể bay không chỉ theo quỹ đạo đạn đạo thông thường mà còn theo quỹ đạo cận quỹ đạo, giúp tăng đáng kể khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại. Theo Moskva, đây là tổ hợp tên lửa mạnh nhất thế giới hiện nay, với sức công phá vượt xa các dòng tên lửa chiến lược phương Tây.

Để hình dung rõ hơn, các dòng tên lửa chiến lược chủ lực trước đây của Nga như Topol-M hay Yars chỉ được ước tính có tầm bắn khoảng 11.000 km. Trong khi đó, LGM-30G Minuteman III - ICBM duy nhất còn hoạt động của Mỹ, có tầm bắn khoảng 13.000 km.

Ngay cả những tên lửa từng được đánh giá có tầm hoạt động xa nhất thế giới như DF-41 của Trung Quốc hay Hwasong-18 của Triều Tiên cũng chỉ được cho là đạt khoảng 15.000 km, tức chưa bằng một nửa con số mà Nga công bố đối với Sarmat.

“Quái vật hạt nhân” nặng hơn 200 tấn

Sarmat được phát triển để thay thế hệ thống R-36M2 Voyevoda thời Liên Xô, loại tên lửa mà NATO từng đặt biệt danh là “Satan” vì sức công phá khổng lồ.

Tên lửa được thử nghiệm lần đầu vào tháng 4/2022 và chính thức trực chiến từ năm 2023. Với trọng lượng phóng hơn 208 tấn, Sarmat hiện là tên lửa đạn đạo liên lục địa nặng nhất thế giới.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa chiến lược Minuteman III của Lực lượng Không gian Mỹ. Ảnh Military Watch

Không giống các dòng ICBM cơ động như Yars được triển khai trên xe mang phóng, Sarmat sử dụng hầm phóng kiên cố dưới lòng đất. Nga cho rằng cách bố trí này giúp tăng khả năng sống sót trước đòn tấn công phủ đầu.

Khối lượng cực lớn cho phép tên lửa mang theo tải trọng đầu đạn rất nặng, bao gồm nhiều đầu đạn hạt nhân phân hướng độc lập cùng các phương tiện nghi binh và hệ thống xuyên thủng lá chắn phòng thủ tên lửa.

Ông Putin tuyên bố tổng sức công phá của đầu đạn Sarmat “mạnh hơn hơn bốn lần” so với những hệ thống chiến lược mạnh nhất hiện có của phương Tây.

Avangard yếu tố khiến phương Tây lo ngại nhất

Điểm tạo nên khác biệt lớn nhất của Sarmat được cho là khả năng mang phương tiện lướt siêu vượt âm Avangard.

Khác với đầu đạn đạn đạo truyền thống bay theo quỹ đạo dễ dự đoán, Avangard sau khi tách khỏi tên lửa sẽ lao xuống khí quyển ở tốc độ siêu vượt âm rồi cơ động liên tục trên đường bay.

Theo nhiều chuyên gia quân sự, đây là yếu tố khiến việc đánh chặn trở nên đặc biệt khó khăn. Các hệ thống phòng thủ hiện tại được thiết kế chủ yếu để đối phó mục tiêu bay theo quỹ đạo cố định, trong khi đầu đạn siêu vượt âm có thể thay đổi hướng tiếp cận ngay trong giai đoạn cuối.

Nga tuyên bố Avangard đủ khả năng bay vòng quanh Trái Đất trước khi tấn công mục tiêu từ hướng bất ngờ, qua đó giảm thời gian cảnh báo và làm rối loạn mạng lưới phòng thủ đối phương.

Trước đây, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ John Hyten từng cảnh báo rằng các phương tiện lướt siêu vượt âm của Nga và Trung Quốc có thể tạo ra bước nhảy vọt lớn trong năng lực răn đe hạt nhân chiến lược.

Mỹ chạy đua phát triển lá chắn mới

Sự xuất hiện của các hệ thống như Sarmat và Avangard đang thúc đẩy Mỹ đầu tư mạnh hơn vào các chương trình phòng thủ tên lửa thế hệ mới.

Một trong những dự án được nhắc tới nhiều gần đây là “Golden Dome”, kế hoạch triển khai các hệ thống đánh chặn ngoài không gian nhằm tiêu diệt ICBM ngay từ giai đoạn đầu phóng, trước khi đầu đạn siêu vượt âm được tách ra.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phương Tây cho rằng tính khả thi của kế hoạch này vẫn gây tranh cãi lớn. Việc đánh chặn mục tiêu siêu vượt âm cơ động ở khoảng cách liên lục địa được xem là một trong những thách thức công nghệ phức tạp nhất hiện nay.

Trong bối cảnh cạnh tranh quân sự giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, sự xuất hiện của Sarmat cho thấy cuộc chạy đua giữa tên lửa chiến lược và lá chắn phòng thủ đang bước sang giai đoạn mới. Không còn chỉ là cuộc đua về số lượng đầu đạn hạt nhân, các cường quốc giờ đây cạnh tranh cả về tốc độ, tầm bắn, khả năng cơ động và công nghệ xuyên thủng phòng thủ.

Nếu các tuyên bố của Nga là chính xác, Sarmat không chỉ là ICBM mạnh nhất trong kho vũ khí Moskva hiện nay, mà còn có thể trở thành biểu tượng mới cho cuộc cạnh tranh chiến lược toàn cầu trong nhiều năm tới.