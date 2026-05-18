Thách thức chờ tân chủ tịch FED

Theo Anh Thư | 18-05-2026 - 10:10 AM | Tài chính quốc tế

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có chủ tịch mới sau khi nhiệm kỳ của ông Jerome Powell chính thức khép lại ngày 15-5.

Người ngồi vào chiếc ghế nóng này là ông Kevin Warsh sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn hôm 13-5.

Theo AP, ông Warsh, 56 tuổi, từng làm thống đốc FED và cố vấn kinh tế cho chính quyền Tổng thống George W. Bush. Ông trở thành lãnh đạo FED vào thời điểm đầy thách thức đối với ngân hàng trung ương này và nền kinh tế toàn cầu.

Dữ liệu chính phủ Mỹ mới công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 4-2026 đã tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông.

Ngay cả khi loại bỏ yếu tố giá năng lượng, lạm phát lõi vẫn tăng liên tiếp trong 3 tháng qua, khiến một số quan chức FED lo ngại mức lãi suất hiện nay chưa đủ cao để kìm hãm đà tăng giá, bất kể tình hình Trung Đông diễn biến ra sao.

Ông Kevin Warsh trở thành chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sau khi ông Jerome Powell hết nhiệm kỳ ngày 15-5 Ảnh: AP

Vì thế, FED được cho là sẽ không vội cắt giảm lãi suất như mong muốn của Tổng thống Donald Trump - người đề cử ông Warsh kế nhiệm ông Powell. Nhà lãnh đạo Mỹ gần đây cho biết ông sẽ thất vọng nếu ông Warsh không thể thực hiện điều đó. Phát biểu này làm dấy lên lo ngại liệu ông Warsh sẽ điều hành lãi suất dựa trên các điều kiện kinh tế thực tế hay tìm cách chiều theo mong muốn của ông Donald Trump, ngay cả khi điều đó có thể khiến lạm phát thêm tồi tệ.

Tại phiên điều trần trước các thượng nghị sĩ, ông Warsh khẳng định chưa bao giờ hứa với ông Donald Trump rằng mình có thể làm được điều đó. Ông cho biết định hướng của mình trên cương vị chủ tịch FED là đưa ngân hàng trung ương tập trung nhiều hơn vào việc khôi phục uy tín với thị trường, thay vì quá chú trọng vào những biến động, chi tiết nhỏ của dữ liệu kinh tế ngắn hạn.

Vì thế, ông Warsh sẽ tìm cách chấm dứt việc FED đưa ra cam kết về hướng đi của lãi suất thông qua định hướng chính sách, đồng thời cải tổ hoạt động truyền thông để cơ quan này có tiếng nói thống nhất hơn. FED cũng sẽ tìm cách đạt được một thỏa thuận mới với Bộ Tài chính về việc chia sẻ trách nhiệm quản lý nền kinh tế Mỹ.

Theo Anh Thư

Người Lao Động

Buồn của nền kinh tế top đầu thế giới: Hơn 65.000 người di cư trong 1 năm, lập kỷ lục 50 năm, hơn 60% chọn nước láng giềng, vì đâu nên nỗi?

Phát hiện mỏ vàng 61 triệu tấn dưới lòng đất làm rung chuyển thị trường, lập kỷ lục lớn nhất lịch sử đất nước

Chi tiết sức mạnh 'quái vật hạt nhân' RS-28 Sarmat đáng sợ nhất thế giới

Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo Iran phải hành động nhanh chóng

Ông Putin bất ngờ nói chiến sự Ukraine "sắp kết thúc": Dự đoán kịch bản nguy hiểm

Người dân Trung Quốc đổ xô mua 202 tấn vàng chỉ trong 3 tháng, lượng doanh nghiệp buôn vàng tái chế 'bắt trend' tăng vọt 78%: Cơn sốt lại dâng?

