Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đang đào quặng bỗng phát hiện mỏ vàng 90 triệu tấn nằm ngay cạnh, có thể làm rung chuyển thị trường kim loại quý

Vu Lam | 19-05-2026 - 10:33 AM | Tài chính quốc tế

Một mỏ vàng mới được khám phá đang thu hút nhiều sự chú ý.

Một phát hiện địa chất mới tại Indonesia đang thu hút sự chú ý của giới khai khoáng quốc tế, khi các nhà nghiên cứu xác định được một khu vực khoáng hóa vàng quy mô lớn nằm ngay gần một mỏ đang hoạt động.

Dù vẫn còn ở giai đoạn đầu, các dữ liệu ban đầu cho thấy đây có thể là một trong những phát hiện vàng đáng chú ý nhất Đông Nam Á trong giai đoạn 2025-2026, đặc biệt trong bối cảnh các mỏ vàng quy mô lớn ngày càng hiếm.

Theo các nghiên cứu công bố trong năm 2026, khu vực mới được xác định có thể chứa khoảng 22-44 triệu tấn đá khoáng hóa. Đây là con số rất lớn nếu so với mặt bằng chung của các phát hiện vàng mới trên thế giới hiện nay.

Tổng lượng vàng tiềm năng có thể dao động từ vài chục đến gần một trăm tấn. Với kịch bản thận trọng, trữ lượng vàng có thể vào khoảng 20-40 tấn, trong khi các ước tính lạc quan hơn cho thấy con số có thể đạt 80-90 tấn nếu tồn tại các vùng quặng giàu hơn.

Giá trị kinh tế của khu mỏ này có thể lên tới hàng tỷ USD. Ngay cả trong kịch bản thấp, tổng giá trị cũng có thể đạt từ 1,5 đến 3 tỷ USD. Nếu trữ lượng cao hơn, con số này có thể tăng lên khoảng 5-7 tỷ USD, thậm chí còn lớn hơn nếu các giai đoạn thăm dò tiếp theo phát hiện thêm các thân quặng có hàm lượng cao.

Điểm đặc biệt của phát hiện này là vị trí của nó không nằm ở một khu vực hoàn toàn mới, mà ngay gần một mỏ đang khai thác. Cụ thể, tại khu vực Kolokoa nằm cạnh mỏ Pani, phát hiện đang dần hình thành thông qua các lõi khoan địa chất, biến một sườn đồi tưởng như bình thường thành một mục tiêu khai thác có thể đo lường được.

Bằng cách sử dụng mô hình 3 chiều cấu trúc lòng đất, kết hợp dữ liệu địa hóa từ các lõi khoan trước đây, phân tích các đứt gãy địa chất và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các nhà khoa học có thể xác định những thân quặng nằm sâu hơn hoặc lệch khỏi các hướng khoan cũ, những yếu tố khiến chúng bị bỏ sót trong quá khứ.

Chính vị trí địa lý lại là lợi thế lớn nhất của Kolokoa. Khu vực này chỉ cách thân quặng chính của mỏ Pani khoảng 500 mét. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu được phát triển, quặng tại đây có thể tận dụng hạ tầng sẵn có như đường vận chuyển, nhà máy xử lý và đội ngũ vận hành.

Mỏ Pani hiện đặt mục tiêu sản xuất khoảng 3-3,6 tấn vàng trong năm 2026, với kế hoạch đạt sản lượng cao hơn trong tương lai. Việc bổ sung thêm nguồn quặng gần kề có thể giúp kéo dài vòng đời khai thác và tối ưu hóa chi phí vận hành.﻿

Indonesia vốn là một trong những quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản bậc nhất thế giới, với những mỏ vàng quy mô toàn cầu như Grasberg Mine. Vì vậy, việc phát hiện thêm các khu vực giàu vàng gần những mỏ hiện hữu không phải là điều quá bất ngờ, nhưng vẫn mang ý nghĩa lớn về mặt kinh tế và chiến lược.

Dẫu vậy, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng từ một “tín hiệu địa chất” đến một mỏ thương mại là một chặng đường dài. Khu vực này cần được khoan xác minh với mật độ dày hơn để đánh giá chính xác hàm lượng vàng.

Phát hiện mới tại Indonesia cho thấy một thực tế rõ ràng rằng dù vàng đã được khai thác suốt hàng nghìn năm, những nguồn tài nguyên lớn vẫn chưa hoàn toàn cạn kiệt, mà chỉ ngày càng khó tiếp cận hơn.

Nếu như trước đây vàng thường nằm gần bề mặt và dễ khai thác, thì ngày nay các mỏ mới thường ẩn sâu dưới lòng đất hoặc nằm trong những cấu trúc địa chất phức tạp. Điều đó buộc ngành khai khoáng phải dựa nhiều hơn vào công nghệ, dữ liệu và các phương pháp phân tích tiên tiến.

Theo Earth.com

Láng giềng Việt Nam phát hiện mỏ đất hiếm chưa từng thấy, có thể thay đổi toàn bộ đánh giá của giới chuyên gia

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
vàng, mỏ vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cú trượt của nền kinh tế 5,45 nghìn tỷ USD: Vỡ mộng miền đất hứa việc làm, số người thất nghiệp nhiều chưa từng có trong 15 năm

Cú trượt của nền kinh tế 5,45 nghìn tỷ USD: Vỡ mộng miền đất hứa việc làm, số người thất nghiệp nhiều chưa từng có trong 15 năm Nổi bật

4 tàu chở LNG của Nga báo tin vui cho cả thế giới

4 tàu chở LNG của Nga báo tin vui cho cả thế giới Nổi bật

Rộ tin Iran muốn chuyển giao kho dự trữ hạt nhân cho Nga

Rộ tin Iran muốn chuyển giao kho dự trữ hạt nhân cho Nga

10:26 , 19/05/2026
Dàn CEO tháp tùng Tổng thống Nga Putin đến Bắc Kinh

Dàn CEO tháp tùng Tổng thống Nga Putin đến Bắc Kinh

10:06 , 19/05/2026
Ngoại trưởng Litva kêu gọi NATO tấn công Kaliningrad

Ngoại trưởng Litva kêu gọi NATO tấn công Kaliningrad

09:44 , 19/05/2026
Tiền đồn bí mật của đặc nhiệm Israel và đòn 'bịt đầu mối' nghẹt thở

Tiền đồn bí mật của đặc nhiệm Israel và đòn 'bịt đầu mối' nghẹt thở

08:35 , 19/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên