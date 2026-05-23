Hãng hàng không bị ghét bậc nhất châu Âu: Nhiều khách bị phạt vẫn tiếp tục bay chỉ vì một lý do

Dù liên tục bị gọi tên trong các bảng xếp hạng hãng bay “gây ức chế”, Ryanair vẫn là lựa chọn quen thuộc của hàng triệu người trẻ, du học sinh và dân du lịch bụi ở châu Âu. Với nhiều người, đây là kiểu hãng “bực thì bực nhưng vẫn book tiếp” vì… quá rẻ.

Ryanair nhiều năm nay gần như đã trở thành huyền thoại trong giới du lịch châu Âu vì độ khắt khe và loạt phụ phí khiến hành khách dễ nổi nóng. Thế nhưng nghịch lý là dù bị than phiền liên tục, hãng bay này vẫn đông khách khủng khiếp.

Dù bị phàn nàn nhưng lượng khách Ryanair vẫn đông đúc.

Chỉ riêng năm 2025, Ryanair đã chở hơn 206 triệu lượt khách, tiếp tục giữ vị trí hãng hàng không lớn nhất châu Âu về lượng hành khách. Riêng năm tài chính kết thúc tháng 3/2026, hãng báo cáo đạt khoảng 208 triệu hành khách cùng lợi nhuận sau thuế kỷ lục 2,26 tỉ euro. Nhưng trong một khảo sát của tạp chí Which? tại Anh, Ryanair xếp cuối bảng hài lòng khách hàng với điểm chỉ khoảng 55%.

Dù vậy với nhiều người trẻ, du học sinh hay dân mê xê dịch ở châu Âu, Ryanair lại được xem là chân ái. Lý do nằm ở triết lý hoạt động cực kỳ đơn giản của hãng: vé phải thật rẻ, còn mọi thứ khác là lựa chọn trả thêm. Có những thời điểm, hành khách có thể săn được vé chỉ 5-10 euro cho các chuyến bay nội châu Âu. Chuyện bay từ Anh sang Ý, từ Đức sang Tây Ban Nha với giá rẻ hơn cả một bữa ăn tối không phải điều hiếm gặp.

Những chuyến bay khứ hồi, nội địa Châu Âu dày đặc.

Để đổi lấy mức giá đó, Ryanair gần như cắt bỏ mọi thứ có thể cắt.

Nhiều hành khách Việt từng té ngửa khi lần đầu bay hãng này vì quên check-in online trước giờ khởi hành. Theo quy định của Ryanair, khách phải tự làm thủ tục qua app hoặc website trước chuyến bay khoảng vài tiếng. Nếu ra sân bay mới nhờ nhân viên hỗ trợ in vé, mức phí có thể lên tới vài chục euro đôi khi còn đắt hơn cả giá vé. Hoặc khách phải tự tìm các hướng dẫn trên app và giải quyết vấn đề với con chatbot lặp đi lặp lại các lệnh hỏi đáp theo quy trình viết sẵn.

Vé cơ bản của hãng chỉ được mang một túi nhỏ đặt dưới ghế. Chỉ cần balo hơi phồng, vali quá kích thước hoặc cân nặng vượt chút ít là có thể bị giữ lại ngay cửa ra máy bay để đóng thêm phí. Bị phạt đau ví là trải nghiệm mà nhiều người đi Ryanair gần như ai cũng từng ít nhất một lần trải qua.

Ghế ngồi cứng, không ngã được lưng ghế.

Cẩm Uyên, một bạn trẻ thường xuyên du lịch bụi ở châu Âu, kể: “Ryanair là chân ái với ai thích xách balo lên là đi như mình. Không hành lý ký gửi, chỉ cần balo thôi nên thấy vé đâu rẻ là book. Thậm chí có khi trước ngày bay 1-2 hôm mới đặt. Mình từng bị phạt hai lần vì quên check-in trước giờ bay nhưng chắc có tiền hơn sau này vẫn bay Ryanair”.

Với nhiều người, cảm giác bực thì có bực nhưng vẫn đặt tiếp gần như đã trở thành điều rất bình thường với hãng hàng không này. Không chỉ phụ phí, trải nghiệm trên máy bay của Ryanair cũng khác khá xa những hãng bay truyền thống.

Ghế ngồi gần như không ngả được để tối ưu số lượng chỗ. Không có màn hình giải trí, không có túi đựng đồ sau ghế. Suốt chuyến bay, tiếp viên liên tục bán đồ ăn, nước uống, nước hoa miễn thuế hay thậm chí là vé số cào. Với những người quen bay dịch vụ đầy đủ, trải nghiệm này đôi khi giống “xe khách giá rẻ biết bay” hơn là hàng không.

Tuy nhiên, nhiều khách lại cho rằng điều đó hoàn toàn hợp lý với số tiền họ bỏ ra.

“Mình đi Ryanair chục lần rồi, không vấn đề gì cả. Nếu chỉ cần di chuyển giữa các nước châu Âu thì Ryanair gần như số một. Vé từ Anh qua Berlin có 35 euro khứ hồi thì mình cũng không đòi hỏi gì thêm”, Minh Nguyễn chia sẻ.

Một hành khách khác tên Nguyen Ha bình luận: “Mọi người hay chê nhưng mình lại thích Ryanair. Người ta làm đúng chức năng vận chuyển thôi, lại có nhiều chặng bay tới các thành phố nhỏ ở châu Âu. Quá tiện và tiết kiệm”.

Đó cũng là lý do Ryanair đặc biệt được lòng nhóm khách du lịch bụi, du học sinh hoặc những người thường xuyên săn vé phút chót. Với họ, hãng này giống một phương tiện di chuyển thực dụng hơn là trải nghiệm tận hưởng.

Những chiếc tàu bay vẫn cất cánh và hoàn thành trách nhiệm chuyên chở hành khách.

Nhiều người còn truyền tai nhau cả bí kíp sinh tồn khi bay Ryanair: Check-in online từ sớm, in sẵn boarding pass (vé lên máy bay), chỉ mang balo nhỏ, đọc kỹ kích thước hành lý, tới sân bay sớm để tránh phát sinh chi phí.

Moon Nguyen kể rằng mình có trải nghiệm khá suôn sẻ nhờ được nhắc trước: “Lúc bay từ Milan sang Barcelona, đối tác dặn phải check-in và in vé sẵn nên mọi thứ ổn. Mình còn mua thêm fast-track service (dịch vụ ưu tiên) để yên tâm hơn”.

Điều thú vị là dù thường xuyên bị gọi là “hãng hàng không tệ nhất châu Âu”, mô hình của Ryanair lại đang hoạt động cực kỳ hiệu quả. Họ không cố chiều lòng tất cả mọi người, mà chỉ tập trung phục vụ đúng nhóm khách cần giá rẻ.

Ai muốn thoải mái hơn có thể trả thêm tiền chọn ghế, mua ưu tiên lên máy bay, thêm hành lý hoặc dùng dịch vụ nhanh. Còn ai chỉ cần bay từ nơi này sang nơi khác với chi phí thấp nhất có thể thì Ryanair gần như không có đối thủ.

Ryanair trở thành kiểu hãng hàng không giá rẻ đặc biệt.

Một tài khoản từng bay đủ cả Ryanair, EasyJet và Wizz Air nói vui: “Đi ngắn ngày chỉ mang balo, lên máy bay ngủ một giấc là tới nơi nên mình thấy biết ơn vì họ bán vé rẻ như vậy để còn được đi khắp châu Âu”.

Có lẽ vì thế mà Ryanair trở thành kiểu hãng hàng không rất đặc biệt: càng bị phàn nàn nhiều, càng chứng minh họ đang làm đúng mô hình mà mình theo đuổi. Bởi cuối cùng, với không ít người, một tấm vé vài chục euro để bay xuyên châu Âu đã đủ khiến mọi sự khó chịu trở nên… dễ tha thứ hơn rất nhiều.