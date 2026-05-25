Ông Trump lại đăng bài thông báo, giá dầu lập tức sụt 5%

Cụ thể, giá dầu thô WTI tương lai đã giảm khoảng 5% xuống còn 91,65 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế cũng mất khoảng 5% giá trị và giao dịch ở mức 98,30 USD/thùng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 24/5, Tổng thống Trump tuyên bố các cuộc thương lượng đang diễn ra một cách trật tự và mang tính xây dựng. Ông cũng cho biết đã thông báo với các đại diện của mình rằng không cần phải vội vàng đạt được thỏa thuận vì thời gian đang có lợi cho Mỹ.

Trước đó vào ngày 23/5, ông Trump chia sẻ rằng một thỏa thuận với Iran nhằm mở cửa Eo biển Hormuz cùng một số vấn đề khác về cơ bản đã được đàm phán xong và sẽ sớm được công bố. Mặc dù vậy, trước đây, vị tổng thống này từng nhiều lần ám chỉ xung đột với Iran sắp được giải quyết nhưng ngay sau đó căng thẳng lại leo thang khiến giá dầu vọt tăng trở lại.

Thực tế trong tuần trước, giá dầu thô Mỹ đã giảm hơn 8% và giá dầu Brent cũng giảm mạnh hơn 5% sau khi ông Trump tuyên bố hủy bỏ các cuộc không kích ngay trước giờ phóng vào Iran nhằm dành thêm thời gian cho đàm phán. Tuy nhiên, nếu tính từ thời điểm Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28/2, giá dầu thế giới hiện tại đã tăng vọt hơn 30%.

Kể từ đầu tháng 3, Iran đã áp một lệnh phong tỏa đối với hoạt động vận tải hàng hải qua Eo biển Hormuz. Quốc gia này yêu cầu tất cả các tàu thuyền phải có sự cho phép của Tehran mới được đi qua, nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công. Lệnh phong tỏa này được đưa ra sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cùng nhiều nhà lãnh đạo cấp cao khác thiệt mạng.

Eo biển Hormuz vốn là một trong những điểm nghẽn chiến lược quan trọng nhất đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu. Trước khi xung đột nổ ra, khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới phải đi qua tuyến hải trình này. Việc Iran phong tỏa eo biển đã làm sụt giảm nghiêm trọng sản lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông, từ đó gây ra tình trạng gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử.

Nhằm đáp trả hành động của đối phương, Mỹ cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng biển và tàu thuyền của Iran. Tổng thống Trump khẳng định lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ tiếp tục duy trì với đầy đủ hiệu lực cho đến khi hai bên đạt được một thỏa thuận chính thức được chứng thực và ký kết hoàn chỉnh.

Theo CNBC