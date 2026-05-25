Congo: Khu điều trị bệnh nhân Ebola bị phóng hỏa, 18 ca nghi nhiễm bỏ trốn

Nhân viên vệ sinh phun chlorine khử trùng tại chợ trung tâm ở Bunia, Congo, ngày 23/5/2026. (Ảnh: AP)

Một lều trại dành cho bệnh nhân đang điều trị Ebola tại thị trấn Mongbwalu, miền Đông Congo, đã bị phóng hỏa tối 22/5 (giờ địa phương), và cũng là lần thứ 2 trong tuần xảy ra vụ tấn công nhằm vào cơ sở điều trị dịch bệnh tại khu vực này.

Theo bác sĩ Richard Lokudi, Giám đốc Bệnh viện Tham chiếu chung Mongbwalu, những người chưa rõ danh tính đã đến phòng khám ở thị trấn này và phóng hỏa lều do tổ chức Bác sĩ không biên giới dựng lên để tiếp nhận các ca nghi nhiễm và đã xác nhận mắc Ebola. Vụ việc khiến nhân viên bệnh viện hoảng loạn, đồng thời làm 18 ca nghi nhiễm bỏ trốn ra cộng đồng.

Mongbwalu hiện là tâm dịch của Bundibugyo - một chủng Ebola hiếm gặp. Trước đó, ngày 21/5, một trung tâm điều trị khác tại thị trấn Rwampara cũng bị đốt sau khi người nhà bệnh nhân không được đưa thi thể một người đàn ông địa phương về mai táng.

Các thành viên phong trào Hướng đạo Congo mang biểu ngữ tuyên truyền phòng chống Ebola tại Bunia, Congo, ngày 23/5/2026. (Ảnh: AP)

Thi thể người tử vong vì Ebola có thể chứa lượng virus cao và làm tăng nguy cơ lây lan khi gia đình chuẩn bị tang lễ hoặc tổ chức tập trung đông người. Vì vậy, việc chôn cất các ca nghi nhiễm được chính quyền quản lý, song biện pháp này vấp phải sự phản đối từ một số gia đình và cộng đồng địa phương.

Ông David Basima, trưởng nhóm của Hội Chữ thập đỏ phụ trách hoạt động mai táng, cho biết một lễ chôn cất bệnh nhân Ebola tại Rwampara trong ngày 23/5 phải diễn ra dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt do căng thẳng giữa nhân viên y tế và người dân.

Ngày 22/5, nhà chức trách Đông Bắc Congo đã cấm tổ chức thức canh tang lễ và các cuộc tụ tập trên 50 người nhằm hạn chế virus lây lan. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ dịch Ebola tại Congo là “rất cao”, tăng so với mức “cao” trước đó, trong khi nguy cơ lây lan toàn cầu vẫn ở mức thấp.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết Congo đã xác nhận 82 ca mắc và 7 ca tử vong, nhưng quy mô ổ dịch được cho là lớn hơn nhiều. Hiện chưa có vaccine cho chủng Bundibugyo. Congo ghi nhận 750 ca nghi nhiễm và 177 ca nghi tử vong, trong bối cảnh hoạt động giám sát dịch bệnh đang được mở rộng.

Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết 3 tình nguyện viên của tổ chức này đã tử vong trong ổ dịch ở Mongbwalu. Cơ quan này cho rằng họ có thể đã nhiễm virus khi xử lý thi thể trong một nhiệm vụ nhân đạo không liên quan đến Ebola vào ngày 27/3.