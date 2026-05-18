WHO cảnh báo về dịch Ebola

Theo Xuân Mai | 18-05-2026 - 16:30 PM | Tài chính quốc tế

Hơn 300 ca nghi nhiễm và 88 trường hợp tử vong do Ebola được ghi nhận ở Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo và Uganda

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 17-5 tuyên bố dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo và Uganda là "tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế", sau khi hơn 300 ca nghi nhiễm và 88 trường hợp tử vong được ghi nhận. WHO cho biết dịch bệnh này chưa đáp ứng tiêu chí để bị xem là tình trạng khẩn cấp đại dịch như COVID-19, đồng thời khuyến cáo không nên đóng cửa biên giới quốc tế.

Theo WHO, một trường hợp trong phòng thí nghiệm được ghi nhận tại thủ đô Kinshasa, cách tâm dịch ở tỉnh Ituri - CHDC Congo khoảng 1.000 km, qua đó cho thấy nguy cơ Ebola lây lan rộng. Theo hãng tin AP, bệnh nhân này đã đến thăm Ituri. Các trường hợp nghi nhiễm khác cũng đã được ghi nhận ở Bắc Kivu - một trong những tỉnh đông dân nhất và giáp với Ituri.

Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi Jean Kaseya ngày 16-5 cho biết vẫn còn rất nhiều ca bệnh Ebola đang lây lan trong cộng đồng, đặc biệt là ở thị trấn Mongwalu thuộc tỉnh Ituri, nơi ghi nhận những ca mắc đầu tiên. Điều này làm phức tạp đáng kể nỗ lực ngăn chặn dịch và truy vết tiếp xúc.

Xe cứu thương đậu bên ngoài một bệnh viện ở TP Bunia, tỉnh Ituri - CHDC Congo hôm 16-5. Ảnh: AP

Theo ông Kaseya, dịch bệnh Ebola bắt đầu bùng phát từ tháng 4 nhưng đến nay vẫn chưa xác định được ca đầu tiên. Điều đó đồng nghĩa là vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ quy mô thực sự của ổ dịch này.

Ebola có khả năng lây nhiễm cao và có thể lây truyền qua dịch cơ thể như bãi nôn, máu hoặc tinh dịch. Bệnh do virus này gây ra rất hiếm gặp nhưng nghiêm trọng và thường gây tử vong.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature cho biết virus có thể tồn tại ở trạng thái ngủ đông trong cơ thể người sống và tái phát nhiều năm sau đó, gây ra một đợt bùng phát mới. Các cơ quan y tế cho biết đợt bùng phát nói trên là do virus Bundibugyo gây ra. Đây là một biến chủng hiếm gặp của Ebola và hiện chưa có loại thuốc đặc trị hay vắc-xin nào được phê duyệt.

