Sinh vật 540 triệu tuổi ở Brazil chứng minh khoa học "lạc lối"

Viết trên tạp chí khoa học Gondwana Research, nhóm tác giả dẫn đầu bởi tiến sĩ Bruno Becker-Kerber từ Đại học São Paulo (Brazil) và Đại học Harvard (Mỹ) tuyên bố họ đã tìm được hóa thạch của những sinh vật "làm thay đổi hiểu biết của các nhà khoa học về sự sống sơ khai trên Trái Đất".

Một trong các vi hóa thạch được khai quật ở Brazil và được xác định là các vi sinh vật "khổng lồ" thời tiền sử - Ảnh: ĐẠI HỌC SÃO PAULO

Theo SciTech Daily, nghiên cứu bắt nguồn từ những vi hóa thạch được thu thập từ tầng địa chất Tamengo ở Brazil, gồm những tảng đá được hình thành trong môi trường biển nông dọc theo thềm lục địa trong giai đoạn cuối cùng của quá trình hình thành siêu lục địa phương Nam Gondwana.

Đó là vào khoảng hơn 540 triệu năm về trước, thời kỳ chuyển tiếp giữa kỷ Ediacara và kỷ Cambri, khi Trái Đất chuẩn bị có cú bùng nổ sinh học ngoạn mục.

Các hóa thạch từ Brazil có cấu trúc tương tự các hóa thạch được cho là dấu vết di chuyển của các loài động vật không xương sống siêu nhỏ (meiofauna) được tìm thấy ở nhiều nơi khác trên thế giới.

Lần này, nhóm nghiên cứu đã sử dụng một loạt công nghệ tối tân để chụp cắt lớp vi mô và phân tích thành phần hóa học của mẫu vật, từ đó phát hiện ra điều gây sốc: Hóa thạch có vách tế bào, sự phân chia tế bào, các sợi cuộn tròn và vách ngăn lồi/lõm.

Đây là đặc điểm của sinh vật sống chứ không phải vết hằn do động vật di chuyển qua bùn đất.

Sự xuất hiện của khoáng chất pyrite (gồm sắt và lưu huỳnh) gợi ý một số hóa thạch là vi khuẩn oxy hóa lưu huỳnh, mặc dù có kích thước lớn đến mức nhìn thấy được bằng mắt thường, là những "gã khổng lồ" trong thế giới vi khuẩn.

Kết quả này đã định hình lại lịch sử sự sống Trái Đất, khi trì hoãn mốc thời gian xuất hiện của nhóm động vật meiofauna sang kỷ Cambri (giai đoạn bùng nổ sinh học Cambri).

Chúng cũng cho thấy môi trường đại dương kỷ Ediacara có thể thiếu oxy nghiêm trọng, chưa đủ điều kiện cho động vật phức tạp phát triển, từ đó giúp hiểu rõ hơn về các điều kiện tiên quyết kích hoạt sự bùng nổ sự sống sau này.