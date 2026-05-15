Tưởng chỉ là cảm giác, hóa ra có thật: Các nhà khoa học phát hiện hai độ tuổi cơ thể ‘xuống cấp’ đột ngột

Chuyên trang về phong cách sống Your Tango đưa tin, một nghiên cứu mới cho thấy chúng ta không hoàn toàn già đi một cách chậm rãi và đều đặn, mà là theo hai hướng thay đổi lớn, dường như tức thì. Kết quả nghiên cứu này có tiềm năng thay đổi cách các bác sĩ nhìn nhận về quá trình lão hóa.

Nếu bạn hỏi nhiều người lớn tuổi, họ thường nói rằng khoảng giữa tuổi 40 là lúc họ thực sự bắt đầu "cảm nhận" quá trình lão hóa diễn ra. Một số người thậm chí còn chỉ rõ tuổi 44 là độ tuổi mà mọi thứ dường như đột nhiên thay đổi.

Ảnh: Pexels

Một nghiên cứu từ Trường Y thuộc Đại học Stanford (Mỹ) đã theo dõi những người từ 25 đến 75 tuổi trong khoảng thời gian lên đến gần 7 năm. Kết quả cho thấy hầu hết mọi người đột nhiên bắt đầu lão hóa nhanh hơn ở hai độ tuổi cụ thể: 44 tuổi và 60 tuổi.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng quá trình lão hóa ở tất cả các loại phân tử của con người không diễn ra theo đường thẳng hay dần dần.

Nghiên cứu đã xem xét các phân tử trong cơ thể của 108 tình nguyện viên để theo dõi cách chúng lão hóa và phát triển theo thời gian. Các tình nguyện viên đã cung cấp mẫu da, dịch miệng và mũi cũng như mẫu máu và phân vài tháng một lần trong khoảng thời gian từ 1 năm đến gần 7 năm.

Các nhà khoa học đã quan sát khoảng 135.000 loại phân tử và vi sinh vật khác nhau, từ RNA (axit ribonucleic) và protein đến vi khuẩn và nấm sống ở các bộ phận khác nhau trong cơ thể của các đối tượng. Phần lớn các phân tử này không thay đổi theo bất kỳ quy luật nào, theo trình tự thời gian hay dần dần.

Thay vào đó, chúng trải qua những thay đổi lớn vào khoảng tuổi 44, điều mà các nhà khoa học không ngờ tới.

Ban đầu, họ cho rằng đó chỉ là tác động của giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh ở phụ nữ làm sai lệch dữ liệu. Nhưng khi xem xét kết quả của nam giới trong nghiên cứu, họ nhận thấy điều tương tự.

Điều đó không có nghĩa là giai đoạn tiền mãn kinh không phải là yếu tố ảnh hưởng đến phụ nữ, mà chỉ là nó không phải là yếu tố duy nhất dẫn đến sự lão hóa nhanh chóng vào khoảng tuổi 44. Các tác giả của nghiên cứu cho rằng những yếu tố đó nên là chủ đề của những nghiên cứu khác trong tương lai.

Ảnh: NSMB

Các nhà khoa học cho biết những phát hiện này làm sáng tỏ một số vấn đề sức khỏe và giúp chúng ta chống lại chúng.

Việc những thay đổi lớn liên quan đến tuổi tác xảy ra ở độ tuổi 60 không quá ngạc nhiên - người cao tuổi được biết là dễ mắc một số vấn đề sức khỏe, và các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng một đợt lão hóa nhanh chóng khác cũng xảy ra vào cuối độ tuổi 70.

Nhưng theo các nhà khoa học, nghiên cứu này đã chỉ ra những vấn đề đang được hình thành vào giữa độ tuổi 40. Đáng chú ý nhất, làn sóng lão hóa ở tuổi 44 tác động mạnh nhất đến các phân tử liên quan đến bệnh tim mạch và quá trình chuyển hóa các chất như chất béo và cồn.

Mặt khác, sự bùng phát lão hóa ở tuổi 60 lại liên quan nhiều hơn đến hệ thống miễn dịch, quá trình chuyển hóa carbohydrate và chức năng của thận.

Tiến sĩ Michael Snyder - giáo sư di truyền học tại Đại học Stanford và là tác giả chính của nghiên cứu - cho biết, mặc dù nguyên nhân chính xác của những thay đổi này vẫn chưa được phát hiện, nhưng dữ liệu cho thấy độ tuổi từ giữa 40 đến đầu 60 là những giai đoạn quan trọng mà mọi người có thể và nên tập trung vào một số hành vi sức khỏe nhất định để giảm thiểu rủi ro.

Ví dụ, các nhà khoa học đề xuất tăng cường tập thể dục và giảm tiêu thụ rượu ở độ tuổi giữa 40 để giảm thiểu tác động của những thay đổi về tim mạch và chuyển hóa cồn xảy ra ở tuổi 44.

“Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng chúng ta nên cố gắng điều chỉnh lối sống của mình khi chúng ta vẫn còn khỏe mạnh”, Snyder nói.