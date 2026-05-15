Bức ảnh 2 người đàn ông viral nhất toàn thế giới lúc này

Theo Phạm Trang | 15-05-2026 - 09:11 AM | Tài chính quốc tế

Khoảnh khắc CEO Xiaomi Lôi Quân chủ động xin chụp ảnh cùng Elon Musk tại quốc yến ở Bắc Kinh đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Chiều 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì quốc yến tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh để chào mừng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc.

Một trong những khoảnh khắc thu hút sự chú ý tại buổi tiệc là màn tương tác giữa nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm CEO Xiaomi Lôi Quân và CEO Tesla Elon Musk.

Trên nền tảng X, nhiều tài khoản đã chia sẻ đoạn video kèm dòng chú thích: “Elon Musk được 'fan' ở Trung Quốc xin chụp ảnh cùng”. Theo video lan truyền, Lôi Quân đã chủ động tiến đến phía Elon Musk, vỗ nhẹ vào vai để gây chú ý. Sau khi quay lại, Elon Musk bắt tay với ông.

Đợi Elon Musk chụp ảnh xong với người khác, Lôi Quân tiếp tục tiến lại gần, lấy điện thoại ra và cúi người chụp selfie cùng tỷ phú công nghệ Mỹ. Trong đoạn clip, Elon Musk không đứng dậy nhưng vẫn nhìn vào ống kính và nháy mắt tạo dáng. Sau khi chụp xong, cả hai không trò chuyện thêm, Elon Musk sau đó tiếp tục sử dụng điện thoại.

Theo thông tin công khai, Lôi Quân và Elon Musk đã có mối quan hệ từ nhiều năm trước. Từ năm 2013, nhà sáng lập Xiaomi từng hai lần sang Mỹ gặp Elon Musk và tham quan nhà máy của Tesla, đồng thời cũng từng chụp ảnh lưu niệm cùng CEO hãng xe điện này.

Nguồn: HK01

