Khoảng 139 ca tử vong trong đợt bùng phát Ebola ở Congo và Uganda

Trong cuộc họp của Ủy ban Khẩn cấp thuộc WHO tại Geneve (Thụy Sĩ) hôm 20/5, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus xác nhận rằng virus Ebola vẫn là một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế, nhưng không phải là một đại dịch.

"WHO đánh giá nguy cơ dịch bệnh Ebola ở mức cao ở cấp quốc gia và khu vực, và mức độ thấp trên toàn cầu" - ông Tedros nói.

Số liệu trước đó được giới chức Congo báo cáo cho thấy ước tính có 131 trường hợp tử vong trong số 513 ca nghi nhiễm Ebola ở nước này. Dịch Ebola bùng phát chỉ 5 tháng sau khi Congo tuyên bố đợt dịch trước đó đã kết thúc.

Giám đốc Điều hành Chương trình Khẩn cấp Y tế thuộc WHO - Tiến sĩ Chikwe Ihekweazu cho biết tại cuộc họp báo rằng ưu tiên tuyệt đối hiện nay của Tổ chức Y tế Thế giới là xác định tất cả các chuỗi lây truyền hiện có.

"Điều đó sẽ cho phép chúng ta xác định quy mô lây nhiễm thực tế của dịch bệnh và có thể cung cấp sự chăm sóc cần thiết" - ông Ihekweazu nói.

Nhân viên Chữ thập đỏ khử trùng sau khi vận chuyển thi thể người tử vong vì Ebola từ một trung tâm y tế ở Rwampara, Congo, ngày 20/5/2026 (Ảnh AP)

Tổng Giám đốc WHO lần đầu tiên tuyên bố tình trạng khẩn cấp do Ebola vào ngày 17/5, cho biết ông đã làm như vậy mà không tham khảo ý kiến của các chuyên gia khác do tính cấp bách của tình hình dịch bệnh.

Giới chức y tế cho biết dịch bệnh đang bùng phát do chủng Bundibugyo, một loại virus Ebola hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị được phê duyệt.

Ông Tedros đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về quy mô và tốc độ lây lan của dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda.

Năng lực xét nghiệm hạn chế đang làm chậm quá trình ứng phó với đợt bùng phát virus Ebola ở hai quốc gia châu Phi trên, đặc biệt đối với chủng virus gây bùng phát dịch lần này Bundibugyo. Việc phát hiện ổ dịch cũng bị chậm nhiều tuần do các bộ xét nghiệm được sử dụng tại khu vực này chủ yếu được sản xuất để phát hiện Zaire - chủng Ebola phổ biến hơn.

Đại diện WHO tại Congo cũng cảnh báo tình trạng thiếu hụt tài chính đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng chống virus Ebola. WHO cho biết chưa xác định được ca bệnh đầu tiên của đợt dịch hiện nay và vẫn còn nhiều bất định về quy mô lây nhiễm thực tế.

Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng các biện pháp truyền thông về các nguy cơ và huy động cộng đồng vẫn có thể giúp kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.