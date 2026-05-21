Fed có thể chưa giảm lãi suất vì lo giá cả tăng mạnh trở lại

Biên bản cuộc họp Fed cuối tháng 4/2026 cho thấy nội bộ cơ quan này đang có xu hướng thận trọng hơn với lạm phát, đặc biệt sau khi giá dầu và nhiều loại hàng hóa tăng mạnh thời gian gần đây.

Tòa nhà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Washington. Ảnh: Getty Images

Giá dầu tăng khiến Fed lo ngại

Theo Reuters, nguyên nhân lớn nhất khiến Fed thay đổi quan điểm là cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran kéo dài gần ba tháng qua.

Cuộc chiến này đã khiến giá dầu tăng hơn 50% so với cuối tháng 2. Khi giá năng lượng tăng mạnh, chi phí vận chuyển, sản xuất và nhiều dịch vụ khác cũng tăng theo, từ đó tạo áp lực lên lạm phát.

Các dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy giá cả tại Mỹ không chỉ tăng ở nhóm năng lượng mà đã lan sang nhiều mặt hàng và dịch vụ khác.

Trong khi đó, Fed đặt mục tiêu giữ lạm phát quanh mức 2%/năm. Vì vậy, việc giá cả tăng trở lại đang khiến cơ quan này lo ngại.

Fed bắt đầu “cứng rắn” hơn với lãi suất

Tại cuộc họp ngày 28-29/4, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75%.

Tuy nhiên, biên bản cuộc họp cho thấy nhiều quan chức Fed cho rằng nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao, Mỹ có thể sẽ phải tiếp tục duy trì lãi suất cao lâu hơn, thậm chí không loại trừ khả năng tăng lãi suất thêm.

Đây được xem là một trong những cuộc họp có nhiều bất đồng nhất của Fed trong hơn 30 năm qua.

Có tới 4 quan chức Fed bỏ phiếu khác với quyết định chung.

Một thành viên muốn giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế, trong khi ba người khác lại phản đối việc Fed phát tín hiệu có thể giảm lãi suất trong tương lai gần.

Chủ tịch Fed mới sẽ chịu áp lực lớn

Cuộc họp cuối tháng 4 cũng là cuộc họp cuối cùng do Chủ tịch Fed Jerome Powell chủ trì trước khi ông Kevin Warsh lên thay.

Ông Warsh được Tổng thống Donald Trump đề cử và dự kiến nhậm chức trong thời gian tới.

Trước đây, ông Trump nhiều lần công khai gây sức ép yêu cầu Fed giảm mạnh lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, biên bản họp mới nhất cho thấy điều này có thể không dễ thực hiện, bởi ngày càng nhiều quan chức Fed ưu tiên kiểm soát lạm phát hơn là nới lỏng tiền tệ.

Thị trường cũng giảm kỳ vọng Fed hạ lãi suất

Không chỉ Fed, giới đầu tư và các chuyên gia kinh tế cũng đang giảm kỳ vọng về khả năng Mỹ sớm hạ lãi suất.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm - thường phản ánh kỳ vọng lãi suất của Fed - đã tăng mạnh lên hơn 4,1%, mức cao nhất trong 15 tháng.

Khảo sát mới nhất của Reuters cho thấy chưa tới một nửa chuyên gia kinh tế dự báo Fed sẽ giảm lãi suất trước cuối năm 2026.

Khoảng một nửa số chuyên gia hiện cho rằng Fed có thể giữ nguyên lãi suất trong cả năm nay. Một số ý kiến thậm chí dự báo Mỹ có thể phải tăng lãi suất thêm nếu lạm phát tiếp tục nóng lên do giá năng lượng leo thang.