Tàu sân bay Nimitz của Mỹ tiến vào vùng biển Caribbean

Theo Minh Khôi | 21-05-2026 - 21:00 PM | Tài chính quốc tế

Tàu sân bay này Nimitz đến khu vực phía nam biển Caribbean trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang tạo thêm áp lực với Cuba.

Tàu sân bay Nimitz và các tàu chiến hộ tống đã tiến vào vùng biển Caribe hôm thứ Tư và sẽ ở lại khu vực này ít nhất vài ngày như một phần trong chiến dịch gây sức ép lên Cuba của chính quyền Tổng thống Trump, theo Bộ Tư lệnh phía Nam của quân đội Mỹ.

Hiện tại, chính quyền dự định sử dụng Nimitz và phi đội máy bay chiến đấu của nó như một cuộc phô trương sức mạnh, chứ không phải là một nền tảng cho các hoạt động quân sự lớn, như tàu sân bay Gerald Ford đã làm trong cuộc đột kích bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela hồi tháng Giêng, quan chức Mỹ giấu tên cho hay.

Tàu Nimitz đã dành vài tuần qua để di chuyển dọc theo bờ biển Nam Mỹ trong một đợt huấn luyện đã được lên kế hoạch từ trước, và những ngày gần đây đã tiến hành các cuộc tập trận với hải quân Brazil.

Phần lớn hỏa lực mà Lầu Năm Góc tập trung ở vùng biển Caribbean đã rời khỏi khu vực để tạo thành xương sống sức mạnh của Mỹ trong cuộc chiến tranh Iran. Nhưng theo Hải quân, tàu tấn công đổ bộ Tripoli vẫn ở lại khu vực này.

Dường như không phải là trùng hợp ngẫu nhiên khi Lầu Năm Góc lên kế hoạch cho sự xuất hiện của tàu sân bay ở vùng biển Caribe phía nam đúng vào ngày Bộ Tư pháp tuyên bố buộc tội ông Raul Castro.

Ngày 20/5, tờ Granma, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Cuba, ngày 20/5 đăng tuyên bố của chính phủ Cuba lên án Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Raul Castro liên quan vụ bắn rơi hai máy bay năm 1996, cho rằng hành động này thiếu tính hợp pháp.

"Chính phủ Mỹ hoàn toàn không có tính chính danh lẫn quyền tài phán để đưa ra cáo buộc như vậy", tờ Granma trích đăng tuyên bố của chính phủ Cuba.

Ngày 20/5, trả lời New York Times, ông Ernesto Soberón Guzmán, Đại sứ Cuba cho biết Cuba sẵn sàng thảo luận mọi vấn đề với Mỹ.

Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng, Mỹ và Cuba đã tham gia đàm phán trong nhiều tháng. John Ratcliffe, CIA. Giám đốc CIA, đã đến Havana tuần trước để yêu cầu Cuba thực hiện những cải cách kinh tế quan trọng.

CIA cho biết trong một tuyên bố rằng ông Ratcliffe đã nói với các quan chức Cuba "rằng Mỹ sẵn sàng tham gia nghiêm túc vào các vấn đề kinh tế và an ninh, nhưng chỉ khi Cuba thực hiện những thay đổi cơ bản".

Ông Soberón Guzmán cho biết các quan chức Cuba nhận thấy nhiều lĩnh vực hợp tác cùng có lợi, bao gồm di cư, du lịch, nông nghiệp, sản xuất thuốc và chống buôn bán ma túy.

Ông từ chối đưa ra chi tiết cụ thể về những thay đổi tiềm năng đối với nền kinh tế hoặc hệ thống chính trị của Cuba.

