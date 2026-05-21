Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ukraine phóng vũ khí tầm xa tấn công nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga

Theo Minh Hạnh | 21-05-2026 - 20:00 PM | Tài chính quốc tế

Một số máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Syzran thuộc sở hữu của công ty Rosneft ở tỉnh Samara (Nga) vào đêm 20/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.

Ukraine phóng vũ khí tầm xa tấn công nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga- Ảnh 1.

(Ảnh: Pravda)

“Đây là một đòn trừng phạt tầm xa khác của Ukraine nhằm vào ngành lọc dầu của Nga. Chúng tôi sẽ tiếp tục những hành động này”, Tổng thống Zelensky tuyên bố trên Telegram. “Lần này, mục tiêu là nhà máy lọc dầu Syzran, cách biên giới Ukraine hơn 800 km”.

Ông Zelensky cũng đăng tải đoạn video về một đám cháy và khói bốc lên nghi ngút.

Chỉ huy lực lượng máy bay không người lái của Ukraine - Robert Brovdi - cho biết, đây là nhà máy lọc dầu thứ 11 của Nga bị Ukraine nhắm mục tiêu trong tháng 5.

Quân đội Ukraine xác nhận, cuộc tấn công đã gây ra một đám cháy lớn tại nhà máy lọc dầu Nga, vốn có công suất chế biến hàng năm từ 7 đến 8,9 triệu tấn dầu thô.

Trước đó, chính quyền Nga thông báo ít nhất hai người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thị trấn Syzran ở Samara. Tuy nhiên, phía Nga không nói rõ có cơ sở hạ tầng nào bị hư hại trong cuộc tấn công hay không.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Từ Khóa:
Ukraine, nga

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc giàu mạnh thứ 2 thế giới nhưng đồng nhân dân tệ vẫn vắng bóng trong tài chính toàn cầu, tụt hậu 40 năm, khó soán ngôi USD

Trung Quốc giàu mạnh thứ 2 thế giới nhưng đồng nhân dân tệ vẫn vắng bóng trong tài chính toàn cầu, tụt hậu 40 năm, khó soán ngôi USD Nổi bật

Phát hiện ‘kho báu’ khổng lồ tại một dãy núi mà cả thế giới khao khát, đủ để sản xuất 60 chiếc điện thoại thông minh cho mỗi người trên trái đất, dùng hàng trăm năm mới hết

Phát hiện ‘kho báu’ khổng lồ tại một dãy núi mà cả thế giới khao khát, đủ để sản xuất 60 chiếc điện thoại thông minh cho mỗi người trên trái đất, dùng hàng trăm năm mới hết Nổi bật

Tàu NASA ghi nhận hiện tượng chưa từng thấy ở hành tinh đỏ

Tàu NASA ghi nhận hiện tượng chưa từng thấy ở hành tinh đỏ

19:29 , 21/05/2026
Láng giềng Việt Nam 'khai mở' 390 tỷ tấn kho báu trải dài dưới vùng đất hoang 16.000 km2, quy mô vượt xa trữ lượng dầu của nhiều nước Vùng Vịnh

Láng giềng Việt Nam 'khai mở' 390 tỷ tấn kho báu trải dài dưới vùng đất hoang 16.000 km2, quy mô vượt xa trữ lượng dầu của nhiều nước Vùng Vịnh

19:14 , 21/05/2026
Trung Quốc mượn sức phương Tây bá chủ xe điện, hồi sinh loạt dây chuyền sản xuất 'ma' của Volkswagen, Stellantis để xây siêu nhà máy

Trung Quốc mượn sức phương Tây bá chủ xe điện, hồi sinh loạt dây chuyền sản xuất 'ma' của Volkswagen, Stellantis để xây siêu nhà máy

18:41 , 21/05/2026
Nhật Bản phát triển động cơ máy bay "như viễn tưởng": Múi giờ trở nên vô nghĩa với tất cả hành khách

Nhật Bản phát triển động cơ máy bay "như viễn tưởng": Múi giờ trở nên vô nghĩa với tất cả hành khách

18:12 , 21/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên