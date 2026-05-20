Trừng phạt Moscow mạnh tay nhưng không chịu được 'nhiệt' giá dầu, một nước châu Âu mở rộng cửa cho nhiên liệu được tinh chế từ dầu Nga qua nước thứ 3

Trước áp lực giá nhiên liệu phi mã do cuộc xung đột tại Trung Đông, Vương quốc Anh đã quyết định cho phép nhập khẩu dầu diesel và nhiên liệu phản lực (xăng máy bay) được tinh chế từ dầu thô của Nga ở một nước thứ ba. Động thái này nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí đối với các hãng hàng không và hộ gia đình tại xứ sở sương mù.

Quyết định của London được đưa ra ngay sau khi Mỹ gia hạn lệnh miễn trừ trừng phạt, cho phép tiếp tục mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga. Biện pháp này nhằm hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương về năng lượng trước tình trạng đứt gãy nguồn cung – hệ quả từ cuộc chiến tại Iran và việc phong tỏa eo biển Hormuz.

Tại Anh, giá nhiên liệu tăng cao làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Dữ liệu chính thức công bố hôm thứ Ba (19/5) cho thấy thị trường lao động Anh đang giảm tốc, số lượng việc làm trống đều sụt giảm do tác động tiêu cực từ cuộc chiến tại Iran lên triển vọng kinh tế.

Giấy phép được chính phủ Anh ban hành hôm thứ Ba quy định miễn trừ áp dụng cho các loại nhiên liệu được xử lý tại nước thứ ba, đi kèm các điều kiện nghiêm ngặt về lưu trữ hồ sơ của doanh nghiệp.

Quy định mới có hiệu lực từ thứ Tư (20/5) và không giới hạn thời gian, dù chính phủ cho biết sẽ xem xét định kỳ và có thể sửa đổi hoặc hủy bỏ tùy tình hình.

Dù các lệnh trừng phạt của phương Tây liên tục bủa vây nhằm chặn nguồn thu năng lượng của Moscow kể từ khi cuộc chiến Ukraine nổ ra, dầu thô Nga vẫn chảy ra thị trường toàn cầu thông qua các bên trung gian. Khối lượng lớn dầu thô Nga được vận chuyển đến các quốc gia như Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, nơi chúng được tinh chế rồi tái xuất khẩu. Theo luật thương mại tiêu chuẩn, các sản phẩm tinh chế này không còn được phân loại là có nguồn gốc từ Nga, khiến việc thực thi trừng phạt trở nên vô cùng phức tạp.

Song song với dầu mỏ, Anh cũng cấp một giấy phép có thời hạn (kéo dài đến ngày 1/1/2027) liên quan đến hoạt động vận tải hàng hải và các dịch vụ đi kèm, bao gồm vận chuyển, tài trợ và môi giới đối với khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ 2 dự án lớn của Nga là Sakhalin-2 và Yamal LNG.

Sakhalin-2 (nằm ở vùng Viễn Đông Nga) và Yamal LNG (ở vùng Bắc Cực) là những dự án xuất khẩu khí đốt lớn nhất của Nga. Đầu tháng 5, công ty dầu khí Taiyo Oil của Nhật Bản cho biết nhà máy lọc dầu của họ chuẩn bị tiếp nhận một lô hàng từ dự án Sakhalin-2 để thay thế cho nguồn cung bị gián đoạn từ vùng Vịnh.

Theo Reuters