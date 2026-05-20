Chỉ một cú ngã “vô tình”, lần đầu tiên robot Trung Quốc được công ty bảo hiểm chi trả lên tới 23 triệu đồng!

Theo nền tảng Sohu, sự kiện một robot trí tuệ hiện thân (embodied intelligence) của Trung Quốc vô tình ngã tại Thượng Hải và nhận khoản bồi thường hơn 5.900 Nhân dân tệ đã đánh dấu một cột mốc quan trọng.

Giới công nghệ Trung Quốc cho rằng, đây là dấu hiệu cho thấy bảo hiểm robot đang chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sản phẩm sang vận hành thực tế, đồng thời tạo tiền đề để ngành robot xây dựng các mô hình định giá và tiêu chuẩn bồi thường rõ ràng hơn trong tương lai.

Khoản bồi thường hơn 5.900 Nhân dân tệ và “tiền lệ” lịch sử

Một tháng trước, robot thuộc nền tảng cho thuê robot Qingtianzu tại Thượng Hải bất ngờ bị lật ngã trong quá trình sử dụng, khiến camera và một số phụ kiện đi kèm bị hỏng nghiêm trọng.

Ngay sau sự cố, nền tảng này đã báo án với Công ty Bảo hiểm Tài sản Trung Quốc (PICC), cung cấp đầy đủ số hợp đồng, số sê-ri định danh của robot, thời điểm xảy ra sự cố, địa điểm cùng mô tả sơ bộ diễn biến tai nạn.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên xử lý bồi thường nhanh chóng vào cuộc, triển khai các bước khảo sát hiện trường, giám định tổn thất và hoàn thiện quy trình bồi thường.

Cuối cùng, dựa trên báo giá sửa chữa và các điều khoản hợp đồng, công ty PICC hoàn tất khoản bồi thường trị giá 5.976,87 Nhân dân tệ (tương đương với hơn 23 triệu VNĐ).

Đại diện phụ trách mảng nghiệp vụ liên quan của Công ty bảo hiểm PICC cho biết đây là vụ bồi thường bảo hiểm robot trí tuệ hiện thân đầu tiên ở Trung Quốc.

Ông cũng chia sẻ, sau ca mở đường này, cùng loại hình bảo hiểm này tiếp tục phát sinh thêm một số hồ sơ chi trả khác, trong đó khoản bồi thường thấp nhất hơn 400 Nhân dân tệ. Tính đến nay, tổng giá trị bồi thường của đợt đầu tiên đã chính thức vượt mốc 10.000 Nhân dân tệ.

Không chỉ riêng Công ty bảo hiểm PICC, thị trường bảo hiểm robot tại Thượng Hải cũng bắt đầu xuất hiện thêm các động thái thương mại hóa.

Cách đây không lâu, chi nhánh Thượng Hải của Công ty Bảo hiểm Tài sản Thái Bình Dương Trung Quốc (CPIC Property) cũng phát hành lô hợp đồng bảo hiểm tổng hợp đầu tiên dành cho robot trí tuệ hiện thân cho nền tảng cho thuê robot Shanghai Jishizu.

Theo số liệu công bố từ các bên, trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động 1/5 vừa qua, số lượng kịch bản thương mại mà robot của Jishizu được triển khai tăng mạnh.

Công ty bảo hiểm CPIC Property đã cung cấp bảo hiểm cho hàng trăm sự kiện robot ngoại tuyến chỉ trong thời gian ngắn nhằm đảm bảo an toàn vận hành ở mức cao nhất.

Rõ ràng đối với các doanh nghiệp vận hành và cho thuê robot tại Trung Quốc, bảo hiểm không còn là một tuỳ chọn mang tính chất “có cũng được, không có cũng không sao”, mà đã trở thành biểu tượng sống còn.

Ông Lý Nhất Ngôn, CEO của nền tảng cho thuê robot Qingtianzu, khẳng định một nguyên tắc cứng rắn tại doanh nghiệp của mình: “Mỗi robot khi tham gia vào nền tảng của chúng tôi đều bắt buộc phải mua bảo hiểm, không có bất kì ngoại lệ nào”.

Theo ông, trong quá trình thương mại hóa robot trí tuệ hiện thân, những va chạm ngoài ý muốn là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, bảo hiểm đã trở thành điều kiện cần thiết để mô hình cho thuê robot có thể vận hành ổn định.

Bài toán khó cho ngành bảo hiểm robot tại Trung Quốc

Dù bước đầu đạt tiến triển, thị trường bảo hiểm robot vẫn đang ở giai đoạn sơ khai. Ông Lý Nhất Ngôn thừa nhận rằng: “Lần chi trả này mới chỉ giải quyết được vấn đề từ 0 lên 1, con đường phía trước vẫn còn rất dài”.

Theo ông, khó khăn lớn nhất của ngành bảo hiểm robot hiện nay là vấn đề dữ liệu.

Định giá bảo hiểm phụ thuộc vào lượng lớn dữ liệu lịch sử, trong khi robot trí tuệ hiện thân mới bước vào thương mại hóa, khiến dữ liệu bồi thường gần như là một khoảng trống.

Bên cạnh đó, các mẫu robot khác nhau, hệ thống thuật toán khác nhau, kịch bản sử dụng khác nhau, trình độ của nhân viên thao tác khác nhau đều dẫn đến sự khác biệt khổng lồ về rủi ro.

Robot làm nhiệm vụ đón khách trong trung tâm thương mại, biểu diễn sân khấu, phục vụ giáo dục trải nghiệm, tương tác tại khu du lịch hay tiếp đón khách doanh nghiệp tuy đều là ứng dụng thương mại, nhưng bản chất rủi ro thực tế lại không giống nhau.

Vì vậy, hiện tại phí bảo hiểm thường được tính toán dựa trên các yếu tố cơ bản như giá trị của robot, môi trường vận hành, cấp độ rủi ro và chi phí sửa chữa.

Mức phí cho một robot thường vào khoảng vài nghìn Nhân dân tệ, các mẫu với dòng máy khác nhau sẽ được áp mức phí tương ứng theo giá trị thiết bị và kịch bản ứng dụng và cấp độ rủi ro.

Tuy nhiên, mô hình định giá như vậy vẫn cần thêm nhiều dữ liệu vận hành và bồi thường thực tế để sửa đổi liên tục.

Ở khâu giám định tổn thất, do thiếu tổ chức đánh giá độc lập, công ty bảo hiểm hiện chủ yếu ký hợp tác trực tiếp với nhà sản xuất, để phía sản xuất xác định mức độ thiệt hại, sau đó công ty bảo hiểm phê duyệt mức bồi thường theo hợp đồng.

Đồng thời, việc xác định trách nhiệm cũng là một điểm nghẽn.

Sự cố robot có thể đến từ lỗi phần cứng, cũng có thể đến từ lỗ hổng phần mềm hoặc do môi trường thực tế không tương thích.

Mặc dù bảo hiểm sẽ đóng vai trò là hàng rào bảo vệ cuối cùng, nhưng đôi khi sau khi sự cố xảy ra, các công ty bảo hiểm vẫn cần tiến hành truy đòi các bên liên quan chịu trách nhiệm.

Ông Lý Nhất Ngôn cho biết: “Đặc biệt khi robot bắt đầu tiến vào các kịch bản có trách nhiệm nặng nề hơn như y tế, giáo dục, chăm sóc gia đình, việc quy kết nguyên nhân sự cố sẽ càng phức tạp hơn”.

Đồng thời, ông cũng cho rằng nếu không có các phương tiện kĩ thuật và tiêu chuẩn phân chia trách nhiệm trưởng thành, việc bồi thường bảo hiểm cũng sẽ đối mặt với tính bất định cao hơn.

Từ đầu năm đến nay, đã có nhiều tổ chức bảo hiểm tại Trung Quốc lần lượt tung ra các sản phẩm bảo hiểm dành cho robot hình người và robot trí tuệ hiện thân.

Tháng 3 vừa qua, Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc cũng cho biết sẽ từng bước thúc đẩy ban hành điều khoản mẫu cho bảo hiểm robot hình người.

Nhìn một cách tổng thể, sự xuất hiện của các ca bồi thường thực tế ở Trung Quốc đang mở ra một lộ trình tất yếu, đó là các nền tảng cho thuê công nghệ sẽ đóng vai trò là cầu nối cốt lõi và cổng dữ liệu chiến lược để đưa bảo hiểm thâm nhập sâu vào thị trường robot.

Do đặc thù quản lý một lượng lớn tài sản robot, trực tiếp điều phối các kịch bản đơn hàng và sở hữu kho dữ liệu vận hành thực tế, các nền tảng này chính là cơ sở giúp công ty bảo hiểm định lượng và đánh giá rủi ro một cách chính xác nhất.

Đồng thời, việc tích hợp đồng bộ bảo hiểm vào chuỗi quy trình từ cho thuê, bàn giao, vận hành bảo trì cho đến dịch vụ phía sau sẽ là giải pháp tối ưu mang lại sự an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

Khi các loại hình robot, kịch bản ứng dụng và tần suất vận hành trong thực tế có sự phân hóa ngày càng lớn, rủi ro đi kèm cũng dịch chuyển theo biên độ phức tạp hơn.

Xu hướng phát triển tất yếu của các sản phẩm bảo hiểm công nghệ trong tương lai sẽ phải chuyển dịch từ mô hình "bảo vệ đóng gói thống nhất" sang các giải pháp bảo vệ theo từng kịch bản tinh tế và chuyên biệt.

Chính vì vậy, sự liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị vận hành và các tổ chức bảo hiểm được kỳ vọng sẽ là động lực chính thúc đẩy toàn bộ ngành bảo hiểm robot Trung Quốc thoát ly khỏi các ca đơn lẻ, tiến thẳng lên lộ trình chuẩn hóa, nền tảng hóa và phát triển ở quy mô công nghiệp diện rộng.

*Theo Sohu