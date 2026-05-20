Với hơn 330 triệu hộ gia đình nấu ăn bằng bếp gas, nền kinh tế hàng đầu BRICS đang thiếu khoảng 400.000 thùng nhiên liệu mỗi ngày

Ấn Độ, quốc gia tiêu thụ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) lớn thứ ba thế giới, đang đối mặt với tình trạng thiếu khoảng 400.000 thùng khí gas nấu ăn mỗi ngày so với mức trước xung đột Trung Đông.

Theo số liệu từ công ty phân tích Kpler, nhập khẩu khí gas đạt 377.620 thùng/ngày trong tháng 4, chưa bằng một nửa so với 851.870 thùng/ngày nhập khẩu trong tháng 2. Sản lượng trong nước tăng khoảng 75.000 thùng/ngày lên 530.000 thùng/ngày trong tháng 4.

Hơn nữa, sản lượng LPG trong nước đang gần đạt công suất tối đa. Điều này có nghĩa là tình trạng thiếu nguồn cung có thể kéo dài khi nhập khẩu chưa phục hồi hoàn toàn, Sumit Ritolia, chuyên gia tại Kpler, cho biết.

Đầu tháng 3, chỉ vài ngày sau khi chiến tranh Mỹ-Iran bắt đầu, Ấn Độ đã tăng giá bình gas LPG gia dụng loại 14,2 kg thêm 60 rupee (16.300 VNĐ). Doanh số bán khí LPG tháng 3 và tháng 4 giảm lần lượt 13% và 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa tổng doanh số giảm xuống còn 2,19 triệu tấn. Tình trung bình, hơn 846.000 bình gas bán ra tại Ấn Độ mỗi ngày trong tháng 4.

Ngày 11/5, Ấn Độ – nền kinh tế lớn thứ 2 BRICS, sau Trung Quốc – cho biết nước này lượng dự trữ LPG đủ dùng trong 45 ngày, cùng với lượng dự trữ dầu thô và khí đốt tự nhiên đủ dùng trong 60 ngày.

Ấn Độ thường nhập khẩu để đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu LPG. Mối đe dọa đối với nguồn cung này không chỉ dừng lại ở việc eo biển Hormuz bị đóng cửa mà các nhà cung cấp Trung Đông như UAE, Qatar, Kuwait và Ả Rập Xê Út đều bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Lượng LPG nhập khẩu của Ấn Độ từ 4 quốc gia này là 173.000 thùng/ngày trong tháng 4, giảm khoảng 75% so với tháng 2.

Trong khi đó, Ấn Độ đã cố gắng đa dạng hóa nguồn cung LPG bằng cách mua từ các nước như Iran, Australia, Argentina và Chile. Nhập khẩu từ 4 quốc gia này là 43.000 thùng/ngày trong tháng 4, tăng mạnh so với mức 0 trong tháng 2.

Tuy nhiên, con số này thấp hơn đáng kể so với 678.000 thùng/ngày do 4 nước ở Trung Đông cung cấp trong tháng 2.

Ritolia cho biết, nguồn cung LPG từ Australia mất khoảng 20 ngày để đến Ấn Độ, trong khi nguồn cung cấp từ Argentina và Mỹ có thể bị mất từ 35 – 45 ngày. Trong khi đó, hàng nhập từ Trung Đông qua eo biển Hormuz có thể đến trong vòng 5 – 6 ngày.

Nguồn cung qua eo biển Hormuz giảm mạnh còn 127.000 thùng/ngày trong tháng 4, so với 687.000/ngày trong tháng 2. Nguồn cung qua các tuyến đường khác, bao gồm cả vòng qua Mũi Hảo Vọng và kênh đào Suez, tăng thêm 250.000 thùng/ngày trong tháng 4, tăng 50% so với tháng 2.

Chính phủ cũng đã cố gắng giải quyết thiếu hụt bằng cách khuyến khích sử dụng khí đốt dẫn qua đường ống được chiết xuất từ khí tự nhiên. Trong khi đó, doanh số bán bếp điện tăng vọt.

Trong tháng 4, sản lượng khí đốt tự nhiên trong nước của Ấn Độ tăng lên 2,76 tỷ mét khối, tăng khoảng 7% so với tháng 2. Con số này tương đương với khoảng 2 triệu tấn khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo số liệu của Kpler. Tuy nhiên, LNG nhập khẩu trong tháng 4 gần như không thay đổi so với tháng 2, ở mức khoảng 1,9 triệu tấn.

Trong tháng 3, Ấn Độ đã bổ sung hơn nửa triệu kết nối đường ống dẫn khí đốt mới tới khoảng 16 triệu hộ gia đình. Con số này còn khiêm tốn so với 330 triệu hộ gia đình sử dụng khí gas nấu ăn tại nước này.

Áp lực nguồn cũng bắt đầu được phản ánh qua giá của các loại bình gas thương mại LPG, chủ yếu được các nhà hàng sử dụng. Đầu tháng này, giá đã tăng 993 rupee (270.000 VNĐ) khiến giá mỗi bình gas tăng lên hơn 3.000 rupee (817.000 VNĐ) tại các thành phố như Delhi và Mumbai.

Theo Nikkei Asia