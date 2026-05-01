Bất ngờ 85% chuyên gia dự báo ngày hạ lãi suất ‘còn xa’, thậm chí Fed có thể tăng lãi suất khi lạm phát cao vượt mục tiêu suốt nửa thập kỷ

Phần lớn các nhà kinh tế đã lùi dự báo hạ lãi suất sang năm sau với hy vọng đợt lạm phát hiện tại chỉ là tạm thời.

Hiện tại, chưa đến một nửa số nhà kinh tế dự báo lãi suất quỹ liên bang sẽ giảm trong năm nay. Mức lãi suất này hiện đang được giữ trong phạm vi 3,50% - 3,75% kể từ tháng 12 năm ngoái. Đây là một sự thay đổi cục diện đáng kể so với tháng trước, thời điểm có tới hơn 2/3 chuyên gia kỳ vọng sẽ có ít nhất một đợt cắt giảm lãi suất.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhìn chung dự đoán lãi suất sẽ ở mức ôn hoà hơn trong tương lai xa hơn. Họ tiếp tục coi đợt lạm phát tăng vọt do giá năng lượng tăng từ cuộc chiến tại Iran chỉ mang tính chất tạm thời. Họ cho rằng áp lực này khó có thể lan sang các loại giá tiêu dùng khác.

Ngược lại thị trường hợp đồng tương lai lãi suất hiện đang dự đoán khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào cuối tháng 1 năm tới. Trong khi đó lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn một năm qua, vượt mốc 4,6%.

Theo kết quả khảo sát của Reuters từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 5, gần 85% số nhà kinh tế, tương đương 83 trên tổng số 101 chuyên gia, dự báo lãi suất chuẩn của Mỹ sẽ giữ nguyên ở mức 3,50% - 3,75% cho đến hết quý 3.

Tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với mức chỉ hơn một nửa số chuyên gia vào tháng trước và gần 70% số chuyên gia vào tháng 3 từng kỳ vọng sẽ có ít nhất một đợt cắt giảm lãi suất trước thời điểm đó.

Trưởng bộ phận kinh tế Mỹ Aditya Bhave tại Bank of America nhận định cả việc tăng và giảm lãi suất đều có khả năng xảy ra. Tuy nhiên kịch bản cơ bản vẫn là giữ nguyên lãi suất và ranh giới giữa hai lựa chọn còn lại là rất mong manh.

Chuyên gia này cho rằng nếu động thái tiếp theo của Fed là cắt giảm lãi suất thì việc đó nhiều khả năng sẽ diễn ra vào năm sau. Ông cũng lưu ý chắc chắn đang có những rủi ro khiến lạm phát cao hơn do những bất ổn lớn xung quanh.

Hiện tại, thị trường vẫn chưa có sự đồng thuận rõ ràng về mức lãi suất vào cuối năm. Tuy nhiên, một nhóm thiểu số gần 50%, tương đương 49 trên 101 chuyên gia, dự báo Fed sẽ không có động thái nào trong năm nay.

Tỷ lệ này đã tăng so với mức khoảng 1/3 trong dự báo trước đó. Gần 1/3 số chuyên gia kỳ vọng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay và chủ yếu tập trung vào tháng 12. Chỉ có 4 nhà kinh tế dự báo sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất.

Lạm phát tại Mỹ hiện cao hơn 1 điểm phần trăm so với mục tiêu 2% của Fed và đã duy trì trên mức mục tiêu này trong hơn nửa thập kỷ qua. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, gần nhất đã tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 5 năm 2023.

Gần 86% số chuyên gia trong một nhóm khảo sát nhỏ hơn cho rằng áp lực lạm phát hiện tại chỉ mang tính tạm thời. Dù vậy họ vẫn bất đồng về việc liệu tình hình này có thể thay đổi hay không.

Trong khi đó, các dự báo về tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng kinh tế nhìn chung không thay đổi. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ ở mức bình quân 4,3% hoặc cao hơn một chút trong những năm tới, tương đương mức hiện tại. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ dự kiến đạt khoảng 2%.

Theo Reuters