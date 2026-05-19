Chiếc SUV bí ẩn với mái khổng lồ trong đoàn xe ông Trump ở Trung Quốc

Đoàn xe ông Trump xuất hiện phương tiện “dị thường”

Trong chuyến thăm Bắc Kinh mới đây của Tổng thống Donald Trump để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, giới quan sát đặc biệt chú ý tới một số phương tiện lạ xuất hiện trong đoàn xe hộ tống.

Nổi bật nhất là hai chiếc SUV Hongqi mang phần mui cực lớn và cao bất thường, cấu hình chưa từng được ghi nhận trước đây tại Trung Quốc. Các xe này liên tục xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau trong đoàn xe suốt chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump.

Theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, hai chiếc SUV được phát triển từ dòng Hongqi thế hệ mới nhưng phần thân trên đã được cải biến mạnh. Mui xe kéo dài theo kiểu hộp cỡ lớn, khiến tổng thể phương tiện trông giống các trạm kỹ thuật di động hơn là SUV thông thường.

Điều gây chú ý là toàn bộ xe có dấu hiệu chịu tải rất nặng, đặc biệt ở trục sau khi hệ thống treo bị nén thấp rõ rệt. Phía đuôi xe cũng xuất hiện các cấu trúc lạ chưa xác định chức năng.

Cơ quan Mật vụ Mỹ xác nhận không vận hành các phương tiện này, song không tiết lộ chúng thuộc Đại sứ quán Mỹ hay phía Trung Quốc.

Một trong những chiếc SUV đặc biệt hộ tống đoàn của Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc. Ảnh X

Bắc Kinh thử “lá chắn chống UAV” cho đoàn xe VIP?

Hiện chưa có thông tin chính thức về chức năng của các SUV Hongqi bí ẩn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định phần mui cỡ lớn nhiều khả năng dùng để chứa thiết bị điện tử đặc biệt.

Một trong những giả thuyết được nhắc tới nhiều nhất là hệ thống tác chiến điện tử chống UAV. Trong bối cảnh nguy cơ tập kích bằng drone nhằm vào các đoàn xe nguyên thủ ngày càng gia tăng, nhiều quốc gia đang đẩy mạnh phát triển phương tiện bảo vệ di động có khả năng gây nhiễu tín hiệu hoặc phát hiện UAV từ xa.

Ngoài tác chiến điện tử, các cấu trúc lớn trên nóc xe cũng có thể phục vụ hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh, thiết bị chỉ huy di động hoặc thậm chí là vũ khí năng lượng định hướng.

Một số chuyên gia còn cho rằng phần mui cao có thể cho phép nhân sự bên trong đứng thao tác hoàn toàn, dù hiện chưa thấy khe khai hỏa hay cửa triển khai thiết bị rõ ràng.

Điểm đáng chú ý là hai SUV Hongqi thường xuất hiện ở cả đầu lẫn cuối đoàn xe, cho thấy chúng có thể đảm nhiệm vai trò bảo vệ điện tử diện rộng cho toàn bộ đội hình hộ tống.

Góc nhìn khác về chiếc SUV đặc biệt của Trung Quốc. Ảnh X

Không chỉ Hongqi, nhiều xe lạ khác cũng xuất hiện

Bên cạnh các SUV Hongqi, đoàn xe của ông Trump tại Bắc Kinh còn xuất hiện nhiều phương tiện đặc biệt khác.

Một chiếc Lincoln Navigator được lắp thêm cụm thiết bị nhỏ trên nóc cùng nhiều ăng ten dạng roi. Phần đầu mui xe còn xuất hiện cảm biến quang điện tử dạng tháp xoay, được cho là phục vụ nhiệm vụ giám sát hoặc phát hiện mục tiêu trên không.

Đáng chú ý, các xe bán tải Ford F-150 của cảnh sát Trung Quốc triển khai tại Bắc Kinh trong dịp này cũng mang cấu hình khá tương tự.

Trong khi đó, một chiếc Chevrolet Suburban mang biển số kiểu dành cho phương tiện nước ngoài được trang bị nhiều ăng ten vệ tinh, trong đó có loại hình chữ X thường liên quan tới liên lạc UHF.

Giới quan sát cho rằng chiếc xe này có nhiều điểm giống dòng “Roadrunner” - phương tiện chỉ huy và thông tin liên lạc chuyên dụng từng được Nhà Trắng và quân đội Mỹ sử dụng trong các đoàn xe tổng thống.

Ngoài ra còn có một xe van Ford E-Series với phần mui cải tiến lớn, gắn đèn công tác và thiết bị chưa rõ chức năng. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là phương tiện phản ứng nhanh hoặc trung tâm hỗ trợ kỹ thuật lưu động.

Chiếc SUV Hongqi, cụ thể là LS7 phiên bản để so sánh. Ảnh X

Xu hướng mới trong bảo vệ nguyên thủ

Việc xuất hiện hàng loạt phương tiện đặc biệt trong đoàn xe của ông Trump phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét trong bảo vệ nguyên thủ cấp cao: chống UAV và tăng cường năng lực tác chiến điện tử cơ động.

Trong các cuộc xung đột gần đây, UAV giá rẻ đã chứng minh khả năng đe dọa cả mục tiêu quân sự lẫn lãnh đạo cấp cao. Điều này buộc nhiều quốc gia phải phát triển các giải pháp bảo vệ di động thay vì chỉ dựa vào lực lượng an ninh truyền thống.

Hiện vẫn chưa rõ các SUV Hongqi mái khổng lồ của Trung Quốc thực sự mang theo công nghệ gì. Tuy nhiên, nếu những phương tiện này tiếp tục xuất hiện trong các chuyến thăm cấp cao tương lai tại Bắc Kinh, nhiều khả năng giới quan sát sẽ sớm có thêm manh mối về vai trò thực sự của chúng.