Loạt tàu tên lửa 'hàng hiếm' của Nga trở thành đối tượng bị tấn công

Theo Sao Đỏ | 19-05-2026 - 22:23 PM | Tài chính quốc tế

Ukraine vẫn đang nỗ lực tiến hành những cuộc tập kích vào phương tiện chiến đấu của Hải quân Nga.

Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đã bắn trúng một tàu tên lửa cỡ nhỏ và một tàu quét mìn tại căn cứ Kaspiysk. Từ năm 2020, quân cảng này đã trở thành nơi đóng quân chính của Hạm đội Caspian Nga.

Bộ Tổng tham mưu AFU báo cáo cuộc tấn công vào Hải quân Nga được thực hiện một cách thành công. Có thông báo họ đã đánh chìm một số tàu thuộc Hạm đội Caspian nhưng thông tin đang được làm rõ.

Hạm đội đặc biệt này bao gồm các tàu tên lửa cỡ nhỏ thuộc Dự án 21630 "Buyan", 21631 "Buyan-M", 22800 "Karakurt", cũng như các tàu tên lửa tấn công nhanh hiếm gặp thuộc Dự án 1241.8 "Molniya". Đóng quân tại đây còn có những tàu quét mìn thuộc nhiều dự án khác nhau.

Vị trí căn cứ hải quân Kaspiysk trên bản đồ.

Đây không phải là những cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào hạm đội Nga ở Biển Caspian. Đêm ngày 7/5, máy bay không người lái đã tấn công tàu tên lửa cỡ nhỏ thuộc Dự án 22800 "Karakurt", con tàu này có khả năng mang theo tên lửa hành trình Kalibr.

Vụ tấn công này nối tiếp cuộc tập kích do máy bay không người lái thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Biên phòng Ukraine (SBS) thực hiện nhằm vào hạm đội Biển Đen, gây hư hại nặng thủy phi cơ Be-200 và trực thăng săn ngầm Ka-27.

Ngoài ra, Quân đội Ukraine còn đang tấn công các giàn khoan dầu thuộc sở hữu Công ty Lukoil của Nga ở Biển Caspian, khi họ nhận thấy chúng được sử dụng làm trung tâm chỉ huy tác chiến, cho thấy hành động đáp trả từ phía Ukraine đang được mở rộng đáng kể khi vũ khí của họ đạt tầm bắn ngày càng lớn hơn.

Theo Militarnyi
Campuchia đã trả nợ Việt Nam bao nhiêu trong năm 2025?

Nhóm chủ nợ lớn nhất 'xả' gần 200 tỷ USD trái phiếu Mỹ: Niềm tin với tài sản an toàn của Washington đã lung lay?

Cuộc chiến ở Iran đang gây thiệt hại nặng nề cho các công ty toàn cầu

21:45 , 19/05/2026
Đồng tiền của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á chạm đáy lịch sử, chứng khoán sụt 3,46%, người dân gánh nợ hơn 5,8 tỷ USD chống chọi lạm phát

21:20 , 19/05/2026
Bà Jennifer Wicks McNamara trở thành nữ Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam

21:00 , 19/05/2026
Vì sao danh sách 10 tỷ phú giàu nhất thế giới 2026 gần như "lọt sạch" vào tay nhóm người này?

20:35 , 19/05/2026

