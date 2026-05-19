Loạt tàu tên lửa 'hàng hiếm' của Nga trở thành đối tượng bị tấn công

Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đã bắn trúng một tàu tên lửa cỡ nhỏ và một tàu quét mìn tại căn cứ Kaspiysk. Từ năm 2020, quân cảng này đã trở thành nơi đóng quân chính của Hạm đội Caspian Nga.

Bộ Tổng tham mưu AFU báo cáo cuộc tấn công vào Hải quân Nga được thực hiện một cách thành công. Có thông báo họ đã đánh chìm một số tàu thuộc Hạm đội Caspian nhưng thông tin đang được làm rõ.

Hạm đội đặc biệt này bao gồm các tàu tên lửa cỡ nhỏ thuộc Dự án 21630 "Buyan", 21631 "Buyan-M", 22800 "Karakurt", cũng như các tàu tên lửa tấn công nhanh hiếm gặp thuộc Dự án 1241.8 "Molniya". Đóng quân tại đây còn có những tàu quét mìn thuộc nhiều dự án khác nhau.

Vị trí căn cứ hải quân Kaspiysk trên bản đồ.

Đây không phải là những cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào hạm đội Nga ở Biển Caspian. Đêm ngày 7/5, máy bay không người lái đã tấn công tàu tên lửa cỡ nhỏ thuộc Dự án 22800 "Karakurt", con tàu này có khả năng mang theo tên lửa hành trình Kalibr.

Vụ tấn công này nối tiếp cuộc tập kích do máy bay không người lái thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Biên phòng Ukraine (SBS) thực hiện nhằm vào hạm đội Biển Đen, gây hư hại nặng thủy phi cơ Be-200 và trực thăng săn ngầm Ka-27.

Ngoài ra, Quân đội Ukraine còn đang tấn công các giàn khoan dầu thuộc sở hữu Công ty Lukoil của Nga ở Biển Caspian, khi họ nhận thấy chúng được sử dụng làm trung tâm chỉ huy tác chiến, cho thấy hành động đáp trả từ phía Ukraine đang được mở rộng đáng kể khi vũ khí của họ đạt tầm bắn ngày càng lớn hơn.