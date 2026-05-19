Cuba phản bác tin đồn liên quan đến Nga và Iran trên truyền thông Mỹ

Hãng tin NewsNation (Mỹ) ngày 18/5 đưa tin, các quan chức Cuba đang cực lực phản bác một báo cáo của truyền thông Mỹ cho rằng Cuba đã mua hơn 300 máy bay không người lái quân sự từ Nga và Iran và chúng có thể được sử dụng để tấn công căn cứ hải quân Mỹ ở Vịnh Guantanamo cũng như các tài sản khác của Mỹ.

Hãng tin Axios (Mỹ) hôm 17/5 đã dẫn lời một quan chức Mỹ, rằng Cuba đã có được các máy bay không người lái tấn công và đã thảo luận về việc sử dụng chúng để nhắm vào các tài sản của Mỹ, thậm chí cả thành phố đảo Key West thuộc bang Florida của Mỹ, chỉ cách Cuba hơn 160 km.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Axios rằng mức độ đe dọa từ Cuba đối với Mỹ đã gia tăng, do sự phát triển của tác chiến bằng máy bay không người lái và sự hiện diện của các cố vấn quân sự Iran tại Havana. Quan chức này cũng đề cập đến các mối đe dọa từ các nhóm khủng bố và các băng đảng ma túy Mexico, người Iran và các cố vấn Nga.

Các quan chức Cuba cực lực phản bác một báo cáo của truyền thông Mỹ cho rằng Cuba đã mua hơn 300 máy bay không người lái quân sự có thể được sử dụng để tấn công nước Mỹ. Ảnh: Axios

Tuy nhiên, theo NewsNation, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã cáo buộc chính phủ Mỹ dựng lên “một vụ việc gian dối… mà không có bất kỳ lý do chính đáng nào”.

Hôm 17/5, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã viết trên mạng xã hội rằng đất nước ông không gây ra mối đe dọa nào cho nước Mỹ “cũng như không có kế hoạch hay ý định gây hấn chống lại bất kỳ quốc gia nào”. Ông cũng viết rằng chính phủ Mỹ “biết rõ điều đó”, đặc biệt đề cập đến các cơ quan quốc phòng và an ninh quốc gia của Mỹ.

Chủ tịch Cuba cũng viết rằng đất nước ông có “quyền tuyệt đối và chính đáng” để tự vệ trước một “cuộc tấn công quân sự”.

Hồi đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có thể tiếp quản Cuba “gần như ngay lập tức” và Cuba có thể là mục tiêu tiếp theo của Mỹ sau khi xung đột với Iran kết thúc. Tuy nhiên, theo hãng tin AP, các quan chức Mỹ cho biết họ không xem xét hành động quân sự sắp xảy ra nhắm vào Havana bất chấp những bình luận của Tổng thống Trump.

Những thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Havana đang leo thang, khi Cuba phải đối mặt với tình trạng bất ổn kinh tế nghiêm trọng, thiếu nhiên liệu ngày càng gia tăng trên khắp hòn đảo.

Theo tờ Miami Herald (Mỹ), Rick Ramsay - Cảnh sát trưởng hạt Florida Keys, bang Florida - đã đưa ra một tuyên bố phản hồi lại bài báo của Axios, nói rằng ông chưa nhận được thông báo nào từ các quan chức tiểu bang hoặc liên bang cảnh báo về bất kỳ mối đe dọa nào sắp đến từ Cuba.

“Tôi không nghĩ có lý do gì để lo ngại cả”, ông Ramsay nói.

Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Radcliffe đã đến thăm Havana hồi tuần trước.

Cuộc gặp của ông Radcliffe với các quan chức Cuba diễn ra vài tuần sau khi chính phủ Cuba xác nhận rằng họ vừa mới gặp gỡ các quan chức Mỹ trên đảo, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên vẫn ở mức cao do lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ đối với quốc gia vùng Caribe này và do lưới điện của Cuba bị sụp đổ và nguồn cung cấp điện cho các tỉnh phía đông bị cắt, AP đưa tin.

Việc Mỹ phong tỏa nhiên liệu cũng làm trầm trọng thêm những khó khăn kinh tế của Cuba, với việc giảm giờ làm và thực phẩm bị hư hỏng do tủ lạnh ngừng hoạt động.