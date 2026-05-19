Campuchia đã trả nợ Việt Nam bao nhiêu trong năm 2025?

Theo báo cáo thống kê nợ công của Bộ Tài chính Campuchia (MEF), tính đến cuối năm 2025, nước này nợ Việt Nam 6,25 triệu USD, giảm từ 8,33 triệu USD trong năm 2024.

Trong năm 2025, Campuchia đã trả nợ Việt Nam 2,2 triệu USD, bao gồm 2,08 triệu USD tiền gốc và 120.000 USD tiền lãi, báo cáo cho biết. Năm 2024, Campuchia thanh toán cho Việt Nam 2,23 triệu USD, gồm 2,08 triệu USD tiền gốc và 150.000 USD tiền lãi.

Việt Nam xếp thứ 7 trong danh sách chủ nợ nước ngoài song phương lớn của Campuchia tính đến cuối năm ngoái. Đứng đầu là Trung Quốc với 4 tỷ USD. Tiếp theo là Nhật Bản (1,33 tỷ USD), Hàn Quốc (755 triệu USD), Pháp (818 triệu USD), Thái Lan (54 triệu USD) và Đức (21,5 triệu USD).

Tính đến cuối 2025, tổng nợ công Campuchia đạt 13,05 tỷ USD, tăng 8,5% so với cuối năm 2024. Trong đó, 98% là nợ nước ngoài với gần 12,8 tỷ USD, tăng từ mức 11,9 tỷ USD vào cuối năm 2024. Nợ Trung Quốc là 4 tỷ USD, chiếm hơn 31%.

Năm ngoái, chính phủ đã ký kết các thỏa thuận vay ưu đãi mới với các đối tác phát triển trị giá 1,22 tỷ USD, chiếm 45% mức trần cho phép theo luật định. Nước này cũng đã trả 678,3 triệu USD tiền nợ cho các đối tác phát triển năm ngoái

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Aun Pornmoniroth cho biết các khoản vay mới này được sử dụng để tài trợ cho các dự án đầu tư công trong các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững dài hạn và tăng năng suất kinh tế.

