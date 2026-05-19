Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Campuchia đã trả nợ Việt Nam bao nhiêu trong năm 2025?

Y Vân | 19-05-2026 - 15:15 PM | Tài chính quốc tế

Việt Nam đứng thứ 7 trong số các quốc gia cho Campuchia vay nhiều nhất.

Theo báo cáo thống kê nợ công của Bộ Tài chính Campuchia (MEF), tính đến cuối năm 2025, nước này nợ Việt Nam 6,25 triệu USD, giảm từ 8,33 triệu USD trong năm 2024.

Trong năm 2025, Campuchia đã trả nợ Việt Nam 2,2 triệu USD, bao gồm 2,08 triệu USD tiền gốc và 120.000 USD tiền lãi, báo cáo cho biết. Năm 2024, Campuchia thanh toán cho Việt Nam 2,23 triệu USD, gồm 2,08 triệu USD tiền gốc và 150.000 USD tiền lãi.

Việt Nam xếp thứ 7 trong danh sách chủ nợ nước ngoài song phương lớn của Campuchia tính đến cuối năm ngoái. Đứng đầu là Trung Quốc với 4 tỷ USD. Tiếp theo là Nhật Bản (1,33 tỷ USD), Hàn Quốc (755 triệu USD), Pháp (818 triệu USD), Thái Lan (54 triệu USD) và Đức (21,5 triệu USD).

Tính đến cuối 2025, tổng nợ công Campuchia đạt 13,05 tỷ USD, tăng 8,5% so với cuối năm 2024. Trong đó, 98% là nợ nước ngoài với gần 12,8 tỷ USD, tăng từ mức 11,9 tỷ USD vào cuối năm 2024. Nợ Trung Quốc là 4 tỷ USD, chiếm hơn 31%.

Năm ngoái, chính phủ đã ký kết các thỏa thuận vay ưu đãi mới với các đối tác phát triển trị giá 1,22 tỷ USD, chiếm 45% mức trần cho phép theo luật định. Nước này cũng đã trả 678,3 triệu USD tiền nợ cho các đối tác phát triển năm ngoái

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Aun Pornmoniroth cho biết các khoản vay mới này được sử dụng để tài trợ cho các dự án đầu tư công trong các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững dài hạn và tăng năng suất kinh tế.

Theo MEF, Khmertimes﻿

Đang nhập hơn 2 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày, một nước tuyên bố tiếp tục mua dầu từ Moscow dù Mỹ có miễn trừ trừng phạt hay không

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đang nhập hơn 2 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày, một nước tuyên bố tiếp tục mua dầu từ Moscow dù Mỹ có miễn trừ trừng phạt hay không

Đang nhập hơn 2 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày, một nước tuyên bố tiếp tục mua dầu từ Moscow dù Mỹ có miễn trừ trừng phạt hay không Nổi bật

Loay hoay đàm phán với Iran, Mỹ lại phải nới trừng phạt dầu Nga thêm 30 ngày

Loay hoay đàm phán với Iran, Mỹ lại phải nới trừng phạt dầu Nga thêm 30 ngày Nổi bật

Nhóm chủ nợ lớn nhất 'xả' gần 200 tỷ USD trái phiếu Mỹ: Niềm tin với tài sản an toàn của Washington đã lung lay?

Nhóm chủ nợ lớn nhất 'xả' gần 200 tỷ USD trái phiếu Mỹ: Niềm tin với tài sản an toàn của Washington đã lung lay?

15:00 , 19/05/2026
Phân tích: Vì sao cheap moment cùng "tổng tài" Nvidia Jensen Huang lại là bài học marketing đắt giá nhất năm 2026?

Phân tích: Vì sao cheap moment cùng "tổng tài" Nvidia Jensen Huang lại là bài học marketing đắt giá nhất năm 2026?

14:41 , 19/05/2026
Người phụ nữ gãy chân vì vật lạ xuyên thủng mái nhà khi đang ở phòng ngủ

Người phụ nữ gãy chân vì vật lạ xuyên thủng mái nhà khi đang ở phòng ngủ

14:37 , 19/05/2026
'Hai tỷ bàn chân' quay lưng với Nike: Cơn bĩ cực của gã khổng lồ Mỹ trước Li-Ning, Anta, CEO đau khổ thừa nhận phải tái thiết 100% mới mong sống sót

'Hai tỷ bàn chân' quay lưng với Nike: Cơn bĩ cực của gã khổng lồ Mỹ trước Li-Ning, Anta, CEO đau khổ thừa nhận phải tái thiết 100% mới mong sống sót

14:14 , 19/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên