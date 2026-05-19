Người phụ nữ gãy chân vì vật lạ xuyên thủng mái nhà khi đang ở phòng ngủ

Một phụ nữ ở Nakhon Ratchasima đang yêu cầu bồi thường sau khi một quả pháo trong Lễ hội pháo thăng thiên ở vùng Đông Bắc Thái Lan rơi xuyên qua nhà bà và làm bị thương con dâu bà, khiến cô bị gãy chân. Vụ việc xảy ra vào ngày 6.5 vừa qua tại huyện Bua Lai khi một quả pháo được cho là đã rơi xuyên qua mái nhà của một gia đình.

Nạn nhân là cô Chanapa, 34 tuổi, bị gãy chân trái sau khi bị trúng pháo hoa khi đang ngồi trong phòng ngủ. Mẹ chồng của Chanapa, bà Somsuan, 52 tuổi, phát biểu với truyền thông rằng một đứa trẻ cũng ở trong phòng vào thời điểm đó nhưng may mắn không bị thương. Bà nói rằng vụ việc có thể đã gây tử vong nếu quả pháo rơi trúng đứa trẻ.

Dấu vết từ quả pháo đâm thủng mái nhà

Các quan chức từ Văn phòng Hành chính Bua Lai sau đó đã đến hiện trường và đề nghị sửa chữa mái nhà bị hư hỏng. Tuy nhiên, bà Somsuan cho biết ban tổ chức sự kiện vẫn chưa liên hệ với gia đình về việc bồi thường cho thương tích của Chanapa. Bà nói thêm rằng gia đình đã tự chi trả tất cả các chi phí y tế.

Cô Chanapa, 34 tuổi bị gãy chân sau sự cố đáng sợ

Theo bà Somsuan, gia đình đã yêu cầu ban tổ chức bồi thường 350.000 baht (tương đương hơn 280 triệu VNĐ), nhưng yêu cầu này đã bị từ chối. Bà cho biết gia đình quyết định công khai vụ việc sau khi nhận được phản hồi từ ban tổ chức rằng: “Nếu muốn tiền, hãy kiện đi”.

Vụ việc đã gây ra nhiều chỉ trích trên mạng và làm dấy lên lo ngại về tiêu chuẩn an toàn tại các lễ hội pháo thăng thiên được tổ chức thường niên trên khắp vùng Isaan.

Nhiều người dùng mạng xã hội nhận thấy rằng các sự cố tương tự xảy ra gần như mỗi năm mà không có biện pháp phòng ngừa dài hạn nào được đưa ra. Sau khi vụ việc được dư luận quan tâm, ông Mongkhon Nontanam, Trưởng Văn phòng Hành chính Xã Bua Lai, đã nói với Workpoint News rằng các quan chức vẫn đang tiếp tục hỗ trợ gia đình.

Ông Mongkhon cho biết, các quan chức địa phương đã sửa chữa mái nhà bị hư hỏng và cung cấp giường, chăn ga gối đệm mới sau khi đồ dùng gia đình bị hư hại trong vụ việc. Ông cũng cho biết các quan chức đã đề nghị bồi thường 20.000 baht (tương đương 16 triệu VNĐ) và dự định chi trả chi phí y tế cho nạn nhân dựa trên hóa đơn bệnh viện.

Vụ việc này không phải là trường hợp liên quan đến pháo hoa duy nhất được báo cáo trong thời gian diễn ra lễ hội tại Thái Lan. Tại Kalasin, một phụ nữ khác đã sử dụng mạng xã hội để yêu cầu làm rõ sự việc sau khi có thông tin cho rằng một quả tên lửa đã rơi trúng nhà cô. Không có thương vong hay thiệt hại về tài sản nào được báo cáo trong vụ việc đó.

(Theo The Thaiger)