Cuộc chiến ở Iran đang gây thiệt hại nặng nề cho các công ty toàn cầu

Theo Hoàng Vân | 19-05-2026 - 21:45 PM | Tài chính quốc tế

Theo các nhà phân tích của Reuters, xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu từ cuối tháng 2/2026 gây thiệt hại lớn cho các công ty toàn cầu.

Dựa vào báo cáo tài chính của một loạt công ty trên toàn thế giới, các nhà phân tích của Reuters kết luận, cuộc chiến ở Iran đang gây thiệt hại nặng nề cho các công ty toàn cầu ít nhất 25 tỷ USD và con số này vẫn tiếp tục tăng.

Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã giáng một đòn nặng nề vào chuỗi cung ứng. Giá dầu đã tăng vọt lên trên 100 USD/thùng, cao hơn 50% so với mức trước chiến tranh.

Chi phí vận chuyển tăng cao, làm gián đoạn các tuyến đường cung ứng. Nguồn cung phân bón, khí heli, nhôm và các nguyên liệu quan trọng khác đang gặp khó khăn nghiêm trọng.

Ngành hàng không bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chịu tổn thất khoảng 15 tỷ USD do giá nhiên liệu máy bay tăng gần gấp đôi.

Hãng sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota cảnh báo về khoản lỗ 4,3 tỷ USD, trong khi công ty Mỹ Procter & Gamble ước tính thiệt hại 1 tỷ USD.

Ngành hàng xa xỉ cũng chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột. Doanh số của Gucci trong khu vực giảm 11% và thương hiệu Moncler của Ý báo cáo doanh thu giảm một nửa một cách thảm khốc tại Trung Đông.

Tổng cộng, ít nhất 279 công ty trên toàn thế giới đã buộc phải áp dụng các biện pháp phòng vệ.

Nhà sản xuất thiết bị gia dụng Whirlpool đã cắt giảm dự báo hàng năm và tạm ngừng chi trả cổ tức, trong khi McDonald's cảnh báo về lạm phát dài hạn do gián đoạn nguồn cung.

Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do bế tắc trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Iran từ chối mở cửa eo biển, buộc các nhà kinh tế phải điều chỉnh dự báo xuống thấp hơn, báo hiệu giá cả sẽ tiếp tục tăng và nền kinh tế toàn cầu sẽ suy thoái.

