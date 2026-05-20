Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ra sân bay đón Tổng thống Nga Putin

Theo Phương Anh/ VTC News | 20-05-2026 - 10:33 AM | Tài chính quốc tế

Tối 19/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc và Ngoại trưởng Vương Nghị ra sân bay đón tiếp.

Chuyến thăm chính thức của Tổng thống Nga Putin dự kiến sẽ bắt đầu bằng lễ đón của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Tư, tiếp theo là cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân, tương tự như trải nghiệm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước.

Hai nhà lãnh đạo Nga-Trung cũng sẽ gặp lại nhau vào buổi tối trong một buổi tiệc chiêu đãi long trọng nhân kỷ niệm 25 năm Hiệp ước Hữu nghị Trung-Nga.

Các quan chức Trung Quốc và Nga cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về hợp tác kinh tế và các lĩnh vực khác, cũng như “các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng”.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ 25 của nhà lãnh đạo Nga trong bối cảnh mối quan hệ Nga - Trung được mô tả ở mức “cao chưa từng có” trong lịch sử và diễn ra chưa đầy 1 tuần sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong thông điệp video công bố trước chuyến thăm, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga - Trung đã đạt tới “mức độ chưa từng có” về sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Hai nước ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi, bao gồm bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia. Theo Tổng thống Vladimir Putin, Nga và Trung Quốc đang tích cực mở rộng hợp tác kinh tế, chính trị và quốc phòng.

Ông đặc biệt nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác và láng giềng hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc, vì sự phát triển năng động của hai quốc gia, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, cũng như vì mục tiêu duy trì an ninh và ổn định toàn cầu”.

Trong khi đó, đề cập tới chương trình nghị sự của chuyến thăm, cố vấn đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết, tất cả các lĩnh vực hợp tác song phương sẽ được thảo luận trong chuyến thăm và bày tỏ tin tưởng kết quả chuyến đi sẽ tiếp tục củng cố quan hệ giữa hai nước.

Ông đồng thời khẳng định, “không có mối liên hệ nào” giữa chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump và chuyến đi của Tổng thống Vladimir Putin.

