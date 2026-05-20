Mỹ mất ít nhất 42 máy bay trong chiến dịch chống Iran

Mỹ đã mất hoặc bị hư hại ít nhất 42 máy bay trong Chiến dịch Epic Fury chống lại Iran. Điều này được nêu trong một báo cáo cập nhật của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS).

Chiến dịch Epic Fury bắt đầu vào ngày 28/2/2026, với sự tham gia của Mỹ và Israel, bao gồm các hoạt động tác chiến trên không, trên biển và tấn công tên lửa ở Trung Đông.

Theo tài liệu này, trong số những tổn thất của Mỹ có 4 chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle, 1 tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II và 1 máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II.

Mỹ cũng bị mất hoặc hư hại 7 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker, 1 máy bay do thám radar tầm xa E-3 Sentry, 2 máy bay vận tải đặc biệt MC-130J Commando II và 1 trực thăng cứu hộ HH-60W Jolly Green II.

Tiêm kích F-35 trên tàu sân bay Mỹ.

Thành phần không người lái của lực lượng Mỹ chịu tổn thất nặng nề nhất. Theo báo cáo, Mỹ đã mất 24 UAV tấn công - trinh sát MQ-9 Reaper, cũng như 1 máy bay không người lái trinh sát chiến lược MQ-4C Triton. Một số tổn thất là do các hoạt động chiến đấu, nhưng số sự cố khác là do hỏa lực đồng minh hoặc các vấn đề kỹ thuật.

3 chiếc F-15E đã bị phá hủy do hỏa lực đồng minh trên không phận Kuwait và 1 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 bị rơi ở Iraq sau một sự cố khi hoạt động.

CRS lưu ý Lầu Năm Góc vẫn chưa công bố bản tóm tắt chính thức đầy đủ về thiệt hại, nhưng chi phí của chiến dịch đã tăng lên 29 tỷ USD, một phần đáng kể trong đó liên quan đến việc sửa chữa hoặc thay thế thiết bị.

Các tác giả của báo cáo nhấn mạnh những tổn thất như vậy có thể ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là đối với các loại vũ khí có số lượng hạn chế, ngoài ra còn tạo thêm gánh nặng cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng Mỹ.