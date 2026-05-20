Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Mỹ Trump nói về quyết định hoãn tấn công Iran vào phút chót

Theo Minh Hạnh | 20-05-2026 - 11:33 AM | Tài chính quốc tế

Một ngày sau khi tuyên bố hoãn tấn công Iran, Tổng thống Donald Trump nói rằng Mỹ có thể cần phải tấn công Iran một lần nữa, trong bối cảnh đàm phán hoà bình chưa có kết quả.

Bức tranh tường ở Tehran vẽ cảnh tàu chiến Mỹ bị tên lửa tấn công. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố trên được Tổng thống Trump đưa ra ngày 19/5, một ngày sau khi ông cho biết Mỹ đã tạm dừng kế hoạch tấn công Iran vào phút chót vì nhận được đề xuất mới của Tehran nhằm chấm dứt xung đột.

“Chỉ chậm một giờ nữa là tôi đã đưa ra quyết định tấn công”, ông Trump nói, đồng thời cảnh báo một cuộc tấn công mới của Mỹ sẽ xảy ra trong những ngày tới nếu không đạt được thỏa thuận nào.

"Ý tôi là, khoảng hai hoặc ba ngày, có thể là ngày 22, 23, 24/5, hoặc đầu tuần tới, một khoảng thời gian có hạn, bởi vì chúng ta không thể để họ có vũ khí hạt nhân mới”, Tổng thống Trump nói.

Từ Tehran, ông Ebrahim Azizi - người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran - viết trên mạng xã hội X, rằng việc tạm dừng tấn công là do ông Trump nhận ra bất kỳ động thái nào chống lại Iran sẽ khiến Mỹ "phải đối mặt với phản ứng quân sự quyết liệt".

Truyền thông nhà nước Iran cho biết, đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran bao gồm: Chấm dứt các cuộc xung đột trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Li-băng; Mỹ rút quân khỏi các khu vực gần Iran và bồi thường thiệt hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel gây ra; Dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, giải phóng các khoản tiền của Iran bị đóng băng và chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ.

Các điều khoản được mô tả trong các báo cáo của Iran dường như không thay đổi nhiều so với đề nghị trước đó của Iran, mà Tổng thống Mỹ Trump đã bác bỏ tuần trước là "vô nghĩa".

Hôm 18/5, ông Trump nói rằng Washington sẽ hài lòng nếu có thể đạt được một thỏa thuận ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Dường như có cơ hội rất tốt để họ có thể tìm ra giải pháp. Nếu chúng ta có thể làm điều đó mà không cần ném bom họ, tôi sẽ rất vui", ông Trump nói với các phóng viên.

Một nguồn tin từ Pakistan xác nhận Islamabad đã chia sẻ đề xuất của Iran với Washington. Nguồn tin từ Pakistan cho biết: "Hai bên liên tục thay đổi mục tiêu. Chúng ta không còn nhiều thời gian”.

Mua 1 món hàng giá rẻ xuất xứ Việt Nam về dùng, người Mỹ thốt lên: Chúng tôi sẽ không mua hàng Mỹ nữa

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Từ Khóa:
iran, trump

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bất ngờ 85% chuyên gia dự báo ngày hạ lãi suất ‘còn xa’, thậm chí Fed có thể tăng lãi suất khi lạm phát cao vượt mục tiêu suốt nửa thập kỷ

Bất ngờ 85% chuyên gia dự báo ngày hạ lãi suất ‘còn xa’, thậm chí Fed có thể tăng lãi suất khi lạm phát cao vượt mục tiêu suốt nửa thập kỷ Nổi bật

Ra cảnh báo đanh thép chưa từng có về nền kinh tế, lãnh đạo nước láng giềng Việt Nam yêu cầu chính phủ cắt giảm chi tiêu gần 5 tỷ USD

Ra cảnh báo đanh thép chưa từng có về nền kinh tế, lãnh đạo nước láng giềng Việt Nam yêu cầu chính phủ cắt giảm chi tiêu gần 5 tỷ USD Nổi bật

Với hơn 330 triệu hộ gia đình nấu ăn bằng bếp gas, nền kinh tế hàng đầu BRICS đang thiếu khoảng 400.000 thùng nhiên liệu mỗi ngày

Với hơn 330 triệu hộ gia đình nấu ăn bằng bếp gas, nền kinh tế hàng đầu BRICS đang thiếu khoảng 400.000 thùng nhiên liệu mỗi ngày

11:10 , 20/05/2026
Nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam vừa được thượng viện phê chuẩn là ai?

Nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam vừa được thượng viện phê chuẩn là ai?

10:54 , 20/05/2026
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ra sân bay đón Tổng thống Nga Putin

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ra sân bay đón Tổng thống Nga Putin

10:33 , 20/05/2026
Máy bay nổ tung khi vừa cất cánh khiến toàn bộ người trong khoang và 12 người dưới mặt đất thiệt mạng: Hé lộ thảm kịch tồi tệ nhất lịch sử hãng

Máy bay nổ tung khi vừa cất cánh khiến toàn bộ người trong khoang và 12 người dưới mặt đất thiệt mạng: Hé lộ thảm kịch tồi tệ nhất lịch sử hãng

10:27 , 20/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên